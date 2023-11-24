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    • Чернов дал оценку отставанию «Спартака» от «Краснодара» и «Зенита»

    Чернов дал оценку отставанию «Спартака» от «Краснодара» и «Зенита»

    Защитник «Спартака» Никита Чернов сказал, что его команда по-прежнему нацеливается на самые высокие задачи в РПЛ.

    «Мы еще нацелены на самые высокие задачи. Стараемся выигрывать все матчи. Да, где-то в первом круге были неудачные отрезки, но если будем играть так, как большую часть последнего матча с «Ростовом» (2:1), то можем попробовать и «Краснодар» с «Зенитом» догнать. Отставание от них еще не катастрофическое. Так что надо набрать максимум очков в оставшихся до зимы матчах», – сказал Чернов.

    • «Спартак» занимает шестое место в РПЛ после первого круга с 24 очками.
    • У лидирующего «Краснодара» 32 очка, у идущего следом «Зенита» – 30.

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 09:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3713

      alefreddy 29 минут назад

      какой бред несет о целях.В том году также были цели но остались ни о чем

      0
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      Рейтинг: +720

      Alemann 1 час назад

      "Спартак" нацелен на самые высокие задачи" - не вылететь.

      0
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      Рейтинг: +234

      WILDLING_HRUNDEL 2 часа назад

      Да уж) величие зашкаливает) вот интересно в Спартаке все такие? От Ростова еле отбились,а этот чудик говорит что так нужно играть)) цирк от КБ вечный

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