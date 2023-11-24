Чернов дал оценку отставанию «Спартака» от «Краснодара» и «Зенита»

Защитник «Спартака» Никита Чернов сказал, что его команда по-прежнему нацеливается на самые высокие задачи в РПЛ.

«Мы еще нацелены на самые высокие задачи. Стараемся выигрывать все матчи. Да, где-то в первом круге были неудачные отрезки, но если будем играть так, как большую часть последнего матча с «Ростовом» (2:1), то можем попробовать и «Краснодар» с «Зенитом» догнать. Отставание от них еще не катастрофическое. Так что надо набрать максимум очков в оставшихся до зимы матчах», – сказал Чернов.