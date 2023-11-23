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  • Ловчев считает, что сборная России должна проводить матчи, но при одном условии

Ловчев считает, что сборная России должна проводить матчи, но при одном условии

23 ноября 2023, 11:30
1

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев порассуждал о деятельности сборной России в условиях международного бана.

По его мнению, товарищеские матчи проводить нужно, но обязательно на российских стадионах.

«Много разговоров о том, нужна ли сейчас сборная России – надо ли ей играть. Для меня очевидно, что играть нужно, и судя по тому, что мы видели в этом году в исполнении команды, надо стараться играть у себя дома – там, где команду ждут и где ей рады.

Мы видели матчи с Камеруном и с Кубой – сравнивать с игровой точки зрения соперников сложно, но игры схожи в интересе зрителя и, как мы видели, в интересе самой команды к таким играм.

Надо играть дома, а на стадионе при турецком отеле играть не надо. Если, конечно, мы не хотим получить матч для галочки. Если мы требуем от футболистов настроя и результата, значит, и отношение к организации должно быть соответствующим.

Мы сыграли с азиатами, с африканцами, на очереди, как я понимаю, Латинская Америка. И конечно, если удастся организовать матч с топ-командой, это будет прорывом и щелчком по носу тем, кто продвигает идею изоляции России.

Мы видели пример матча с Бразилией – тогда это был вопрос больших денег. Сейчас, безусловно, это вопрос и дипломатических усилий.

А сборная, на мой взгляд, за образец должна взять матч с Кубой. Безусловно, не самый сильный соперник. Но такой же – не самый сильный – и Кения, с которой мучились месяц назад.

Не важно, что соперник не топ-уровня, важно – показывать свою силу и забивать в любом матче много, играть по максимуму. Тогда и отношение к команде очень быстро начнет меняться», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

  • В 2023-м россияне провели 6 товарищеских матчей (без учета встреч с олимпийской сборной Египта, где играли составы U23).
  • Сборная сыграла с Ираном (1:1), Ираком (2:0), Катаром (1:1), Камеруном (1:0), Кенией (2:2) и Кубой (8:0).

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Россия Ловчев Евгений
Комментарии (1)
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Давид59
1700737050
Господин Ловчев, никто так не продвигает изоляцию России, как мы сами! Только идиоты думают, что можно начинать в***у и быть всюду Welcome
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