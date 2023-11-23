Ловчев считает, что сборная России должна проводить матчи, но при одном условии

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев порассуждал о деятельности сборной России в условиях международного бана.

По его мнению, товарищеские матчи проводить нужно, но обязательно на российских стадионах.

«Много разговоров о том, нужна ли сейчас сборная России – надо ли ей играть. Для меня очевидно, что играть нужно, и судя по тому, что мы видели в этом году в исполнении команды, надо стараться играть у себя дома – там, где команду ждут и где ей рады.

Мы видели матчи с Камеруном и с Кубой – сравнивать с игровой точки зрения соперников сложно, но игры схожи в интересе зрителя и, как мы видели, в интересе самой команды к таким играм.

Надо играть дома, а на стадионе при турецком отеле играть не надо. Если, конечно, мы не хотим получить матч для галочки. Если мы требуем от футболистов настроя и результата, значит, и отношение к организации должно быть соответствующим.

Мы сыграли с азиатами, с африканцами, на очереди, как я понимаю, Латинская Америка. И конечно, если удастся организовать матч с топ-командой, это будет прорывом и щелчком по носу тем, кто продвигает идею изоляции России.

Мы видели пример матча с Бразилией – тогда это был вопрос больших денег. Сейчас, безусловно, это вопрос и дипломатических усилий.

А сборная, на мой взгляд, за образец должна взять матч с Кубой. Безусловно, не самый сильный соперник. Но такой же – не самый сильный – и Кения, с которой мучились месяц назад.

Не важно, что соперник не топ-уровня, важно – показывать свою силу и забивать в любом матче много, играть по максимуму. Тогда и отношение к команде очень быстро начнет меняться», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.