Родолфо ответил, когда Россию вернут в еврокубки

Свежо предание, да верится с трудом! Пока идет заварушка СВО, думаю все будет без изменений, в плане отлучения наших сборных и спортсменов от соревнований. И маловероятно, что к февралю 2024 вся эта бодяга завершится.
Бывший защитник «Локомотива» Родолфо дал прогноз, когда Россия вернется в еврокубки.
– Когда российские клубы вернут в еврокубки?
– Думаю, скоро все закончится. Считаю, что в феврале 2024 года вашу страну вернут во все еврокубки и турниры УЕФА и ФИФА.
- Россию отстранили в феврале 2022 года.
- Сборная проводит только товарищеские матчи.
- В последней игре разгромлена Куба (8:0).
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