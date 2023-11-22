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    Родолфо ответил, когда Россию вернут в еврокубки

    Бывший защитник «Локомотива» Родолфо дал прогноз, когда Россия вернется в еврокубки.

    – Когда российские клубы вернут в еврокубки?

    – Думаю, скоро все закончится. Считаю, что в феврале 2024 года вашу страну вернут во все еврокубки и турниры УЕФА и ФИФА.

    • Россию отстранили в феврале 2022 года.
    • Сборная проводит только товарищеские матчи.
    • В последней игре разгромлена Куба (8:0).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:07
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2814

      serglider 53 секунды назад

      Свежо предание, да верится с трудом! Пока идет заварушка СВО, думаю все будет без изменений, в плане отлучения наших сборных и спортсменов от соревнований. И маловероятно, что к февралю 2024 вся эта бодяга завершится.

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      Рейтинг: +25397

      bset 20 минут назад

      Давайте и я что ли отвечу, когда Россию вернут в еврокубки

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