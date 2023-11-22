Родолфо ответил, когда Россию вернут в еврокубки

Бывший защитник «Локомотива» Родолфо дал прогноз, когда Россия вернется в еврокубки.

– Когда российские клубы вернут в еврокубки?

– Думаю, скоро все закончится. Считаю, что в феврале 2024 года вашу страну вернут во все еврокубки и турниры УЕФА и ФИФА.