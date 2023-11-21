Дюков назвал задачи, реализованные Карпиным в 2023 году

Президент РФС Александр Дюков оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России в этом году.
– Кредит доверия к Карпину сейчас максимальный?
– У нас подписан контракт. Карпин продолжает работать в сборной. Валерий Георгиевич не давал поводов усомниться в своей работе.
Считаю, что в 2023 году сборная России проделала большую работу. С одной стороны, большое количество футболистов дебютировало за сборную, познакомились с новыми для национальной команды игроками.
С другой стороны, по последним играм вы видите, что сформировался костяк сборной, на который опирается Карпин.
- Контракт тренера с РФС истекает следующим летом.
- Карпин возглавляет национальную команду с июля 2021 года.
- Он совмещает работу в сборной и «Ростове».
- В 2023-м россияне сыграли с Ираном (1:1), Ираком (2:0), Катаром (1:1), Камеруном (1:0), Кенией (2:2) и Кубой (8:0).
Источник: Sport24