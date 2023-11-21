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    Дюков назвал задачи, реализованные Карпиным в 2023 году

    Президент РФС Александр Дюков оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России в этом году.

    – Кредит доверия к Карпину сейчас максимальный?

    – У нас подписан контракт. Карпин продолжает работать в сборной. Валерий Георгиевич не давал поводов усомниться в своей работе.

    Считаю, что в 2023 году сборная России проделала большую работу. С одной стороны, большое количество футболистов дебютировало за сборную, познакомились с новыми для национальной команды игроками.

    С другой стороны, по последним играм вы видите, что сформировался костяк сборной, на который опирается Карпин.

    • Контракт тренера с РФС истекает следующим летом.
    • Карпин возглавляет национальную команду с июля 2021 года.
    • Он совмещает работу в сборной и «Ростове».
    • В 2023-м россияне сыграли с Ираном (1:1), Ираком (2:0), Катаром (1:1), Камеруном (1:0), Кенией (2:2) и Кубой (8:0).

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    Источник: Sport24

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    21.11.2023 20:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1149

      FCSpartakM 4 часа назад

      тупое разглагольствование на пустом месте. При чем сам себе противоречит, то большое количество игроков дебютировало, то сформировался костяк, как одно с другим вяжется? Уже не знают как оправдать это бесполезное существование сборной

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      VPERDIV SPARTAK 4 часа назад

      Карпин норм тренер

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      WILDLING_HRUNDEL 4 часа назад

      Валера молодец! В сложное время принял сборную

      2
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