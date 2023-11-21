Дюков назвал задачи, реализованные Карпиным в 2023 году

Президент РФС Александр Дюков оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России в этом году.

– Кредит доверия к Карпину сейчас максимальный?

– У нас подписан контракт. Карпин продолжает работать в сборной. Валерий Георгиевич не давал поводов усомниться в своей работе.

Считаю, что в 2023 году сборная России проделала большую работу. С одной стороны, большое количество футболистов дебютировало за сборную, познакомились с новыми для национальной команды игроками.

С другой стороны, по последним играм вы видите, что сформировался костяк сборной, на который опирается Карпин.