Спаллетти разобрал момент с неназначенным пенальти в пользу Украины

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти проанализировал эпизод на 93-й минуте матча отбора Евро-2024 против Украины.

Михаил Мудрик пробросил мяч себе на ход в штрафной площади итальянцев.

Бриан Кристанте, вероятно, зацепил ногу украинца, но судья Хесус Хиль Мансано не увидел фол в этом моменте.

Игра завершилась вничью (0:0), вследствие чего Италия вышла на Евро-2024 напрямую, а Украина отправилась в плей-офф отбора.

«Кристанте поставил ногу рядом с ногой Мудрика. Они была рядом, но не коснулись.

К этому моменту Мудрик уже прошел и пытался найти контакт», – считает Спаллетти.

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?