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    • Спаллетти разобрал момент с неназначенным пенальти в пользу Украины

    Спаллетти разобрал момент с неназначенным пенальти в пользу Украины

    Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти проанализировал эпизод на 93-й минуте матча отбора Евро-2024 против Украины.

    • Михаил Мудрик пробросил мяч себе на ход в штрафной площади итальянцев.
    • Бриан Кристанте, вероятно, зацепил ногу украинца, но судья Хесус Хиль Мансано не увидел фол в этом моменте.
    • Игра завершилась вничью (0:0), вследствие чего Италия вышла на Евро-2024 напрямую, а Украина отправилась в плей-офф отбора.

    «Кристанте поставил ногу рядом с ногой Мудрика. Они была рядом, но не коснулись.

    К этому моменту Мудрик уже прошел и пытался найти контакт», – считает Спаллетти.

    Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 16:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +613

      Romeo 123 1 час назад

      Да был контакт трендит лысый

      2
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      Рейтинг: +7208

      Давид59 1 час назад

      Ржу не могу! "... поставил ногу рядом с ногой Мудрика" Раньше это называлось подножкой. Ох, Лучано, Лучано!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36648

      VVM1964 2 часа назад

      Короче - Мудрик сам перемудрил и умудрился упасть ! ))

      1
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