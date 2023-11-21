В РФС ответили на вопрос о будущем Карпина в сборной – его контракт истекает летом

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию с будущим главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Контракт тренера с РФС истекает следующим летом.

Карпин возглавляет национальную команду с июля 2021 года.

Он совмещает работу в сборной и «Ростове».

«Контракт Карпина рассчитан до конца июля 2024 года. У нас полное взаимопонимание с главным тренером. В конце года будет рассматриваться вопрос о дальнейшей судьбе РФС. Поэтому совместно с Валерием Георгиевичем будем принимать решение.

Мы ему полностью доверяем и довольны его работой. Надеюсь, что и он доволен работой в сборной и хочет продолжать ее. Думаю, если бы он не хотел, он бы уже сказал, что ему тяжело. Но таких разговоров нет», – заявил Митрофанов.