В РФС ответили на вопрос о будущем Карпина в сборной – его контракт истекает летом

Очень будет хорошо если Карпуша согласится продлить свою работу в сборной, это настоящий тренер, в блокаде, когда выбора нет из игроков собрать боеспособную сборную не все это смогут, дай Бог тебе здоровья и главное силы, чтобы из того что есть хотя бы что то создать
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию с будущим главного тренера сборной России Валерия Карпина.
- Контракт тренера с РФС истекает следующим летом.
- Карпин возглавляет национальную команду с июля 2021 года.
- Он совмещает работу в сборной и «Ростове».
«Контракт Карпина рассчитан до конца июля 2024 года. У нас полное взаимопонимание с главным тренером. В конце года будет рассматриваться вопрос о дальнейшей судьбе РФС. Поэтому совместно с Валерием Георгиевичем будем принимать решение.
Мы ему полностью доверяем и довольны его работой. Надеюсь, что и он доволен работой в сборной и хочет продолжать ее. Думаю, если бы он не хотел, он бы уже сказал, что ему тяжело. Но таких разговоров нет», – заявил Митрофанов.