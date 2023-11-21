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    • В РФС ответили на вопрос о будущем Карпина в сборной – его контракт истекает летом

    В РФС ответили на вопрос о будущем Карпина в сборной – его контракт истекает летом

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию с будущим главного тренера сборной России Валерия Карпина.

    • Контракт тренера с РФС истекает следующим летом.
    • Карпин возглавляет национальную команду с июля 2021 года.
    • Он совмещает работу в сборной и «Ростове».

    «Контракт Карпина рассчитан до конца июля 2024 года. У нас полное взаимопонимание с главным тренером. В конце года будет рассматриваться вопрос о дальнейшей судьбе РФС. Поэтому совместно с Валерием Георгиевичем будем принимать решение.

    Мы ему полностью доверяем и довольны его работой. Надеюсь, что и он доволен работой в сборной и хочет продолжать ее. Думаю, если бы он не хотел, он бы уже сказал, что ему тяжело. Но таких разговоров нет», – заявил Митрофанов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2914

      Suvorov71 2 часа назад

      Очень будет хорошо если Карпуша согласится продлить свою работу в сборной, это настоящий тренер, в блокаде, когда выбора нет из игроков собрать боеспособную сборную не все это смогут, дай Бог тебе здоровья и главное силы, чтобы из того что есть хотя бы что то создать

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      Рейтинг: +8033

      Semenycch 3 часа назад

      Митрофанов, твою ж мать, чему ты доволен, каким результатам сборной? Гоните этого недотренера поганой метлой!

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