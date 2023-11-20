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    • Депутат Милонов высказался о том, что Карпин не поет гимн России

    Депутат Милонов высказался о том, что Карпин не поет гимн России

    Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов ответил, как относится к тому, что главный тренер сборной Валерий Карпин не поет гимн страны.

    – Не все люди поют. Если человек сам чувствует, что не очень хорошо исполняет, он может быть душой вместе с другими.

    Мы ценим Валерия Георгиевича за ту тренерскую работу, которую он проделывает с нашими футболистами. Это вопрос-то не простой – приводить их в чувство. Карпин поет гимн своим тренерским мастерством, и каждый забитый мяч сборной – это куплет нашего гимна.

    Осуждать человека за то, что он не поет гимн… Может, у него есть какие-то свои причины. Знаете, у нас в Госдуме, когда начинается весенняя, осенняя или летняя сессия, исполняют гимн. Кто-то поет. Я обычно не пою.

    Но это же не значит, что я не люблю свою страну. Не пою и все. Вон, Мария Максакова как орала, как горло открывала, словно окунь! А толку-то...

    – А вы почему не поете? Вокальные данные не позволяют?

    – У меня вокальные данные скромные, поэтому пою я только в церкви. Там я подстраиваюсь и чувствую уже большую уверенность в себе.

    • Сегодня Россия победила Кубу со счетом 8:0 на «Волгоград-Арене».
    • Карпин тренирует сборную с июля 2021 года.
    • Он родился в городе Нарва (Эстонская ССР).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    20.11.2023 23:32
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2665

      evgevg13 44 минуты назад

      О проблему подняли, смешно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9204

      GoLenaStop 4 часа назад

      Когда проявляются осенние и весенние обострения - депутаты начинают выть и стонать...
      peace door ball (мир дверь мяч)
      Ха!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36635

      VVM1964 5 часов назад

      "когда начинается весенняя, осенняя или летняя сессия, исполняют гимн. Кто-то поет. Я обычно не пою" .Зато Милонов отлично поет "песни" на публику ...

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