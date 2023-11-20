Дюков сделал заявление о соперниках для сборной России в марте

Президент РФС Александр Дюков сообщил о планах договориться по поводу проведения нескольких матчей сборной России в марте.

– Есть ли информация о возможном сопернике на мартовскую паузу на матчи сборных?

– Мы ведем переговоры с рядом федераций, в ближайшее время договоренности будут достигнуты. Конечно, мы хотим провести несколько матчей в марте.

– Но назвать кого‑нибудь пока нельзя?

– Это преждевременно. Давайте, мы сперва договоримся и подпишем соответствующие договоры, и тогда уже объявим.