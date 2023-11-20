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    • Дюков сделал заявление о соперниках для сборной России в марте

    Дюков сделал заявление о соперниках для сборной России в марте

    Президент РФС Александр Дюков сообщил о планах договориться по поводу проведения нескольких матчей сборной России в марте.

    – Есть ли информация о возможном сопернике на мартовскую паузу на матчи сборных?

    – Мы ведем переговоры с рядом федераций, в ближайшее время договоренности будут достигнуты. Конечно, мы хотим провести несколько матчей в марте.

    – Но назвать кого‑нибудь пока нельзя?

    – Это преждевременно. Давайте, мы сперва договоримся и подпишем соответствующие договоры, и тогда уже объявим.

    • Сегодня Россия разгромила Кубу – 8:0.
    • Сборная с февраля 2022 года отстранена от участия в международных турнирах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    20.11.2023 22:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +143

      googlechromovvkontakte 7 часов назад

      С Гваделупой иЭритреей.Нужно ж рекорды устанавливать.Типа 30-0. Будет самая грозная сборная в товарищеских матчах.

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