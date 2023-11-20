Дюков сделал заявление о соперниках для сборной России в марте

Президент РФС Александр Дюков сообщил о планах договориться по поводу проведения нескольких матчей сборной России в марте.
– Есть ли информация о возможном сопернике на мартовскую паузу на матчи сборных?
– Мы ведем переговоры с рядом федераций, в ближайшее время договоренности будут достигнуты. Конечно, мы хотим провести несколько матчей в марте.
– Но назвать кого‑нибудь пока нельзя?
– Это преждевременно. Давайте, мы сперва договоримся и подпишем соответствующие договоры, и тогда уже объявим.
- Сегодня Россия разгромила Кубу – 8:0.
- Сборная с февраля 2022 года отстранена от участия в международных турнирах.
Источник: «Матч ТВ»