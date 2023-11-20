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    • Гаджиев: «Россиянам теперь есть за кого поболеть на Евро-2024»

    Гаджиев: «Россиянам теперь есть за кого поболеть на Евро-2024»

    Гаджи Гаджиев прокомментировал выход сборной Сербии на чемпионат Европы 2024 года.

    «Выход сборной Сербии на Евро-2024 можно объяснить несколькими причинами, первая из которых лежит на поверхности. В этой стране давно и хорошо играют в футбол. Там есть сложившиеся традиции, а также масса игроков приличного уровня, лучшие из которых играют в ведущих европейских клубах.

    Вторым моментом является то, что многие отмечали в отношении команды на чемпионате мира в Катаре. Там каждый играл сам за себя и не было единой целостности, теперь же такого впечатления не складывается.

    Могут ли теперь российские болельщики поддерживать Сербию на Евро-2024? Думаю, что это является личным делом каждого, а если говорить обо мне, я буду болеть за сербов.

    Их народ поддерживает нас в той ситуации, в которой мы оказались сегодня, и замечу, что делают они это как никто другой. Безусловно, россиянам теперь есть за кого поболеть на чемпионате Европы в Германии», – сказал Гаджиев.

    • Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля следующего года.
    • Сербия впервые вышла на чемпионат Европы как отдельная республика.
    • Нужный результат в отборе сербам обеспечил гол защитника «Спартака» Срджана Бабича.

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    Источник: RT

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    20.11.2023 21:16
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