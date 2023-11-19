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    • Отбор Евро-2024. Защитник «Спартака» принес Сербии ничью в матче с Болгарией

    Отбор Евро-2024. Защитник «Спартака» принес Сербии ничью в матче с Болгарией

    Сборная Сербии вырвала ничью у Болгарии в домашнем матче 10-го тура отборочного этапа Евро-2024.

    Защитник «Спартака» Срджан Бабич забил гол на 82-й минуте.

    Сербы занимают второе место в группе G.

    Отбор Евро-2024. 10-й тур. Группа G

    Сербия – Болгария – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Велькович, 17; 1:1 – Русев, 59; 1:2 – Десподов, 69; 2:2 – Бабич, 82.

    Календарь отбора Евро-2024

    Турнирные таблицы отбора Евро-2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    19.11.2023 18:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +193

      BVG4 17 часов назад

      А на 59 мин. он же не смог помешать болгарину Колеву (17) в верховой борьбе отдать голевую передачу Русеву! Кстати, после этого привоза, счет сравнялся 1:1! Чет об этом пропоросячий ИСТОЧНИК: ни гу-гу!

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