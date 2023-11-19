Отбор Евро-2024. Защитник «Спартака» принес Сербии ничью в матче с Болгарией

А на 59 мин. он же не смог помешать болгарину Колеву (17) в верховой борьбе отдать голевую передачу Русеву! Кстати, после этого привоза, счет сравнялся 1:1! Чет об этом пропоросячий ИСТОЧНИК: ни гу-гу!
Сборная Сербии вырвала ничью у Болгарии в домашнем матче 10-го тура отборочного этапа Евро-2024.
Защитник «Спартака» Срджан Бабич забил гол на 82-й минуте.
Сербы занимают второе место в группе G.
Отбор Евро-2024. 10-й тур. Группа G
Голы: 1:0 – Велькович, 17; 1:1 – Русев, 59; 1:2 – Десподов, 69; 2:2 – Бабич, 82.