«Это все равно, что удивляться отсутствию у меня туфель на шпильках»: Уткин – о покупке бутс для сборной Кубы

Василий Уткин считает нормальной ситуацию с приобретением бутс для игроков сборной Кубы.

Кубинцы прилетели со спортивной обувью, предназначенной для игры на синтетическом покрытии, а на «Волгоград-Арене» натуральный газон.

Они купили 11 пар новых бутс в волгоградском магазине «Спортмастер», потратив около 100 000 рублей.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Куба.

«Вот же далась всем эта покупка кубинцами бутс в «Спортмастере». Но если у них везде синтетика, на кой им бутсы на железных шипах?

Это все равно примерно, что удивляться, что у меня нет туфель на шпильках. Они мне просто не нужны. Да и потом, куда я их надену…

Мостовой вспоминает, что в 80-е они и сами так поступали. Но и это не то; тогда советские футболисты покупали хорошие бутсы, потому что в Союзе их было не достать. А кубинцы купили то, что далее им вряд ли пригодится. Дома они продолжат играть на синтетике ведь.

Впрочем, кубинские спортсмены из тех, что не всегда возвращаются на родину из-за границы. И вот дополнительный повод остаться; «а что, бутсы у меня уже есть»…» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?