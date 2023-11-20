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    • «Это все равно, что удивляться отсутствию у меня туфель на шпильках»: Уткин – о покупке бутс для сборной Кубы

    «Это все равно, что удивляться отсутствию у меня туфель на шпильках»: Уткин – о покупке бутс для сборной Кубы

    Василий Уткин считает нормальной ситуацию с приобретением бутс для игроков сборной Кубы.

    • Кубинцы прилетели со спортивной обувью, предназначенной для игры на синтетическом покрытии, а на «Волгоград-Арене» натуральный газон.
    • Они купили 11 пар новых бутс в волгоградском магазине «Спортмастер», потратив около 100 000 рублей.
    • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Куба.

    «Вот же далась всем эта покупка кубинцами бутс в «Спортмастере». Но если у них везде синтетика, на кой им бутсы на железных шипах?

    Это все равно примерно, что удивляться, что у меня нет туфель на шпильках. Они мне просто не нужны. Да и потом, куда я их надену…

    Мостовой вспоминает, что в 80-е они и сами так поступали. Но и это не то; тогда советские футболисты покупали хорошие бутсы, потому что в Союзе их было не достать. А кубинцы купили то, что далее им вряд ли пригодится. Дома они продолжат играть на синтетике ведь.

    Впрочем, кубинские спортсмены из тех, что не всегда возвращаются на родину из-за границы. И вот дополнительный повод остаться; «а что, бутсы у меня уже есть»…» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    20.11.2023 19:42
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