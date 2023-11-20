«Аякс» опупел, был шокирован»: агент Ткаченко – о срыве перехода Сперцяна

Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал о реакции «Аякса» на срыв трансфера полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
– Вы принимали участие в переговорах по трансферу Сперцяна в «Аякс»?
– Да, со стороны «Аякса».
– Было удивительно, что когда вскрылась история с политикой…
– Это говорит о том, что это искусственно притянутая вещь. Потому что люди, которые занимались оперативным управлением «Аякса», вообще не могли представить, что будет запрет на взаимодействие. Ведь давление общественности было с двух сторон.
– Он же армянский футболист.
– Сегодня в Германии и в Голландии вот такая тенденция.
– То есть если Кордоба захочет перейти в Голландию, то нельзя?
– Сегодня такое же давление будет.
«Аякс» сам не верил, что такое возможно: при чем здесь коллективная ответственность, если сделка легальная, продавец не под санкциями? Они же это все перепроверяют.
– Странно, что это было не предусмотрено изначально.
– Поэтому я и говорю, что это может быть «товарищ майор». То, что мы не любим и с чем будем бороться в нашей стране, чтобы такого не было. Некая команда, установка, которую люди не до конца разделяют. «Аякс» опупел, был шокирован, что такой запрет есть.
- Сперцяна признали лучшим футболистом РПЛ в октябре.
- В этом сезоне хавбек забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 18 матчах.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?