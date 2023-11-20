«Аякс» опупел, был шокирован»: агент Ткаченко – о срыве перехода Сперцяна

Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал о реакции «Аякса» на срыв трансфера полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

– Вы принимали участие в переговорах по трансферу Сперцяна в «Аякс»?

– Да, со стороны «Аякса».

– Было удивительно, что когда вскрылась история с политикой…

– Это говорит о том, что это искусственно притянутая вещь. Потому что люди, которые занимались оперативным управлением «Аякса», вообще не могли представить, что будет запрет на взаимодействие. Ведь давление общественности было с двух сторон.

– Он же армянский футболист.

– Сегодня в Германии и в Голландии вот такая тенденция.

– То есть если Кордоба захочет перейти в Голландию, то нельзя?

– Сегодня такое же давление будет.

«Аякс» сам не верил, что такое возможно: при чем здесь коллективная ответственность, если сделка легальная, продавец не под санкциями? Они же это все перепроверяют.

– Странно, что это было не предусмотрено изначально.

– Поэтому я и говорю, что это может быть «товарищ майор». То, что мы не любим и с чем будем бороться в нашей стране, чтобы такого не было. Некая команда, установка, которую люди не до конца разделяют. «Аякс» опупел, был шокирован, что такой запрет есть.

Сперцяна признали лучшим футболистом РПЛ в октябре.

В этом сезоне хавбек забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 18 матчах.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?