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    • «Аякс» опупел, был шокирован»: агент Ткаченко – о срыве перехода Сперцяна

    «Аякс» опупел, был шокирован»: агент Ткаченко – о срыве перехода Сперцяна

    Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал о реакции «Аякса» на срыв трансфера полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

    – Вы принимали участие в переговорах по трансферу Сперцяна в «Аякс»?

    – Да, со стороны «Аякса».

    – Было удивительно, что когда вскрылась история с политикой…

    – Это говорит о том, что это искусственно притянутая вещь. Потому что люди, которые занимались оперативным управлением «Аякса», вообще не могли представить, что будет запрет на взаимодействие. Ведь давление общественности было с двух сторон.

    – Он же армянский футболист.

    – Сегодня в Германии и в Голландии вот такая тенденция.

    – То есть если Кордоба захочет перейти в Голландию, то нельзя?

    – Сегодня такое же давление будет.

    «Аякс» сам не верил, что такое возможно: при чем здесь коллективная ответственность, если сделка легальная, продавец не под санкциями? Они же это все перепроверяют.

    – Странно, что это было не предусмотрено изначально.

    – Поэтому я и говорю, что это может быть «товарищ майор». То, что мы не любим и с чем будем бороться в нашей стране, чтобы такого не было. Некая команда, установка, которую люди не до конца разделяют. «Аякс» опупел, был шокирован, что такой запрет есть.

    • Сперцяна признали лучшим футболистом РПЛ в октябре.
    • В этом сезоне хавбек забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 18 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: Sports.ru

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    20.11.2023 19:11
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