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    • Украина – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 ноября 2023

    Украина – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча сборной Украины против Италии, 10-й тур отбора к ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 ноября 2023, в 22:45 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    Украина: Трубин, Забарный, Миколенко, Караваев, Матвиенко, Конопля, Сидорчук, Судаков, Мудрик, Зинченко, Довбик.

    Главный тренер: Сергей Ребров

    Италия: Доннарумма, Димарко, Гатти, Дармиан, Ачерби, Бонавентура, Жоржиньо, Барелла, Распадори, Берарди, Кьеза.

    Главный тренер: Лучано Спаллетти

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Украина – Италия

    Украина-Италия смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    20.11.2023 17:12
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