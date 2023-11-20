Смотреть прямую трансляцию матча сборной Украины против Италии, 10-й тур отбора к ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 ноября 2023, в 22:45 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

Украина: Трубин, Забарный, Миколенко, Караваев, Матвиенко, Конопля, Сидорчук, Судаков, Мудрик, Зинченко, Довбик.

Главный тренер: Сергей Ребров

Италия: Доннарумма, Димарко, Гатти, Дармиан, Ачерби, Бонавентура, Жоржиньо, Барелла, Распадори, Берарди, Кьеза.

Главный тренер: Лучано Спаллетти

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Украина – Италия