Смотреть прямую трансляцию матча сборной России против Кубы, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 ноября 2023, в 19:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

Россия: Сафонов, Сильянов, Солдатенков, Осипенко, Волков, Глебов, Кузяев, Миранчук, Головин, Обляков, Чалов.

Главный тренер: Валерий Карпин

Куба: Арозарена, Пиедра, Морелон, Калво, Дельгадо, Эрнандес, Перес, Позо, Диас, Парадеза, Санчес.

Главный тренер: Юниэлис Кастильо

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Россия – Куба