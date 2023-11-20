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    • Россия – Куба: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 ноября 2023

    Россия – Куба: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча сборной России против Кубы, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 ноября 2023, в 19:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    Россия: Сафонов, Сильянов, Солдатенков, Осипенко, Волков, Глебов, Кузяев, Миранчук, Головин, Обляков, Чалов.

    Главный тренер: Валерий Карпин

    Куба: Арозарена, Пиедра, Морелон, Калво, Дельгадо, Эрнандес, Перес, Позо, Диас, Парадеза, Санчес.

    Главный тренер: Юниэлис Кастильо

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Россия – Куба

    Россия-Куба смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    20.11.2023 16:53
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