Смотреть прямую трансляцию матча сборной России против Кубы, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 ноября 2023, в 19:30 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
Россия: Сафонов, Сильянов, Солдатенков, Осипенко, Волков, Глебов, Кузяев, Миранчук, Головин, Обляков, Чалов.
Главный тренер: Валерий Карпин
Куба: Арозарена, Пиедра, Морелон, Калво, Дельгадо, Эрнандес, Перес, Позо, Диас, Парадеза, Санчес.
Главный тренер: Юниэлис Кастильо
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Россия – Куба
- Матч можно посмотреть на Матч! ТВ.
- Также игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: «Бомбардир»