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    • Мостовой: «Россия должна стереть Кубу в порошок – правая нога Головина стоит больше, чем вся их сборная»

    Мостовой: «Россия должна стереть Кубу в порошок – правая нога Головина стоит больше, чем вся их сборная»

    Александр Мостовой считает, что сборная России обязана уверенно победить Кубу в товарищеском матче.

    «Если футболисты сборной России не обыграют Кубу, то это будет позор. Никаких оправданий быть не может. Наша национальная команда должна стереть в порошок соперников из Кубы, при всем уважении к ним.

    У нас правая нога Головина стоит больше, чем вся их сборная. Футболисты должны понимать, что они играют при поддержке домашних трибун и надо сделать все, чтобы болельщики остались довольны», – сказал Мостовой.

    • Сегодняшний матч на «Волгоград-Арене» начнется в 19:30 мск.
    • Россия сыграет с Кубой впервые после распада СССР.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    20.11.2023 14:46
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7198

      Давид59 12 часов назад

      Так мы уже в порошок стирали. И Катар, и Кению. Также и Кубу сотрём.

      0
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      Рейтинг: +19599

      paracetamol 12 часов назад

      С Карпушей как бы сами в порошок не стерлись. Выпустит самый отстой и пипец!

      0
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      Рейтинг: +2117

      Айболид 13 часов назад

      Это товарняк , зачем лютовать ? Отыгрываться на бедолагах-кубинцах , после неудач с Казахами и пр . ? Будьте людьми ! Дружеские 3:0 или 4:1 вполне годный результат для матчей подобного статуса .

      0
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      Рейтинг: +940

      Цугундeр 14 часов назад

      В порошок-это в Колумбию надо ехать. Там ,правда , без ног всех оставят.
      А здесь .. Как бы ноги от журналистов унести после какой-нибудь "волевой победы".

      3
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      Рейтинг: +12

      Exnaton 14 часов назад

      Не смешно...

      0
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      Рейтинг: +2913

      Suvorov71 14 часов назад

      Чудак ты Сашко, америкосы 60 лет не могут стереть Остров Свобы, а ты стереть, слышал песню КУБА ЛЮБОВЬ МОЯ, так глупец

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      Рейтинг: +217

      WILDLING_HRUNDEL 14 часов назад

      Потише ты мостовой

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      Рейтинг: +106

      VPERDIV SPARTAK 15 часов назад

      Скромный Мостовой и сказал такое ...чет не верится про порошок...

      2
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