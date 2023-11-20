Мостовой: «Россия должна стереть Кубу в порошок – правая нога Головина стоит больше, чем вся их сборная»

Александр Мостовой считает, что сборная России обязана уверенно победить Кубу в товарищеском матче.

«Если футболисты сборной России не обыграют Кубу, то это будет позор. Никаких оправданий быть не может. Наша национальная команда должна стереть в порошок соперников из Кубы, при всем уважении к ним.

У нас правая нога Головина стоит больше, чем вся их сборная. Футболисты должны понимать, что они играют при поддержке домашних трибун и надо сделать все, чтобы болельщики остались довольны», – сказал Мостовой.