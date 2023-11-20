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    Круговой назвал сроки отъезда Мостового в Европу

    Защитник «Зенита» Данил Круговой считает, что его партнер по команде полузащитник Андрей Мостовой позднее уедет играть в европейский чемпионат.

    «Думаю, Андрей может уйти в топовый европейский чемпионат, и он уедет. Но, скорее всего, позже. Может, годам к 30», – сказал Круговой.

    • Ранее Мостовой говорил, что у него было предложение от клуба из Франции, а одной из причин отказа от перехода назвал уровень зарплаты.
    • В нынешнем сезоне Мостовой провел за «Зенит» 11 матчей и забил 1 гол.
    • Его контракт с клубом действует до конца июня 2027 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4338

      raritet 18 минут назад

      Только никто в Европе не будет платить тех денег что он получает в России.

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      Рейтинг: +2913

      Suvorov71 19 минут назад

      Глупцы, сидите тихо и получайте бабло в ПРОМКВАСЕ, ну кто вам будет платить такие деньги игрочишки сиволапые, пригрелись в питерской помойки, вот сидите и не квакайте

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