Круговой назвал сроки отъезда Мостового в Европу

Защитник «Зенита» Данил Круговой считает, что его партнер по команде полузащитник Андрей Мостовой позднее уедет играть в европейский чемпионат.
«Думаю, Андрей может уйти в топовый европейский чемпионат, и он уедет. Но, скорее всего, позже. Может, годам к 30», – сказал Круговой.
- Ранее Мостовой говорил, что у него было предложение от клуба из Франции, а одной из причин отказа от перехода назвал уровень зарплаты.
- В нынешнем сезоне Мостовой провел за «Зенит» 11 матчей и забил 1 гол.
- Его контракт с клубом действует до конца июня 2027 года.
Источник: «Чемпионат»