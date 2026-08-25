Тренер «Зенита» сделал заявление о положении Мостового в команде

Вильям Оливейра, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, прокомментировал ситуацию с Андреем Мостовым.

В новом сезоне полузащитник поучаствовал лишь в 3 матчах, суммарно проведя на поле 80 минут.

Контракт Мостового с «Зенитом» истекает через год.

Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

Сообщалось об интересе к вингеру со стороны «Краснодара», «Динамо», «Локомотива», ЦСКА, «Рубина».

«Возможный уход Мостового? Андрей – игрок «Зенита». Сейчас он в нашей команде, борется за попадание в состав. Со «Спартаком» он не вышел на поле, но до этого играл в кубке. Мы на Андрея полностью рассчитываем.

Мостовой мало играет? У нас есть игроки, которые играют еще меньше. Я никогда не слышал от него недовольства своим игровым временем.

Он профессионал, который делает все, что от него зависит. Иногда что-то может не получаться, но у тренерского штаба нет к нему никаких претензий», – сказал Оливейра.