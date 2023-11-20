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    • Капитан сборной Кубы оценил возможность перейти в российский клуб

    Капитан сборной Кубы оценил возможность перейти в российский клуб

    Капитан сборной Кубы Луис Парадера рассказал, что национальная команда очень обрадовалась, когда узнала, что ей предстоит лететь на другой конец земного шара, чтобы провести товарищеский матч с Россией.

    – Вы будете играть не в самых привычных погодных условиях, как вам погода?

    – Нам довольно сложно, температура действительно непривычная. Обычно мы играем в более теплом климате. У нас было три дня на адаптацию, так что в целом мы привыкли. Мы подготовились, и у нас есть вся необходимая экипировка, чтобы не замерзнуть. Это футбол, так что мы готовы к матчу.

    – Какая реакция у вас была, когда вы узнали, что вы будете играть со сборной России?

    – Нам сообщил о предстоящей игре тренер. Мы очень обрадовались, что нам предстоит путешествие на другой конец земного шара.

    – Что вы слышали о России до приезда сюда?

    – Мы не очень много знали о вашей стране. Знали, что здесь хорошо играют в хоккей, что здесь холодные зимы. Мы рады были познакомиться с Россией поближе.

    – Можете ли вы себе представить, что вы выступаете за российский клуб?

    – С удовольствием бы принял такое предложение. Это возможность сыграть в европейской лиге.

    • 20 ноября сборная России проведет товарищеский матч с Кубой в Волгограде.
    • Россия занимает 39-е место в рейтинге ФИФА, а Куба – 169-е.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 10:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +96

      VPERDIV SPARTAK 2 часа назад

      Не знали они о России! Мы столько на вас денег угробили и долги все списали ! Знать бы надо

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      WILDLING_HRUNDEL 2 часа назад

      В Спартак возьмут,надо понравится Зареме

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7197

      Давид59 3 часа назад

      Скорее в азиатской лиге

      0
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