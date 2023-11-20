Капитан сборной Кубы оценил возможность перейти в российский клуб

Капитан сборной Кубы Луис Парадера рассказал, что национальная команда очень обрадовалась, когда узнала, что ей предстоит лететь на другой конец земного шара, чтобы провести товарищеский матч с Россией.
– Вы будете играть не в самых привычных погодных условиях, как вам погода?
– Нам довольно сложно, температура действительно непривычная. Обычно мы играем в более теплом климате. У нас было три дня на адаптацию, так что в целом мы привыкли. Мы подготовились, и у нас есть вся необходимая экипировка, чтобы не замерзнуть. Это футбол, так что мы готовы к матчу.
– Какая реакция у вас была, когда вы узнали, что вы будете играть со сборной России?
– Нам сообщил о предстоящей игре тренер. Мы очень обрадовались, что нам предстоит путешествие на другой конец земного шара.
– Что вы слышали о России до приезда сюда?
– Мы не очень много знали о вашей стране. Знали, что здесь хорошо играют в хоккей, что здесь холодные зимы. Мы рады были познакомиться с Россией поближе.
– Можете ли вы себе представить, что вы выступаете за российский клуб?
– С удовольствием бы принял такое предложение. Это возможность сыграть в европейской лиге.
- 20 ноября сборная России проведет товарищеский матч с Кубой в Волгограде.
- Россия занимает 39-е место в рейтинге ФИФА, а Куба – 169-е.