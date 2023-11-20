Капитан сборной Кубы оценил возможность перейти в российский клуб

Капитан сборной Кубы Луис Парадера рассказал, что национальная команда очень обрадовалась, когда узнала, что ей предстоит лететь на другой конец земного шара, чтобы провести товарищеский матч с Россией.

– Вы будете играть не в самых привычных погодных условиях, как вам погода?

– Нам довольно сложно, температура действительно непривычная. Обычно мы играем в более теплом климате. У нас было три дня на адаптацию, так что в целом мы привыкли. Мы подготовились, и у нас есть вся необходимая экипировка, чтобы не замерзнуть. Это футбол, так что мы готовы к матчу.

– Какая реакция у вас была, когда вы узнали, что вы будете играть со сборной России?

– Нам сообщил о предстоящей игре тренер. Мы очень обрадовались, что нам предстоит путешествие на другой конец земного шара.

– Что вы слышали о России до приезда сюда?

– Мы не очень много знали о вашей стране. Знали, что здесь хорошо играют в хоккей, что здесь холодные зимы. Мы рады были познакомиться с Россией поближе.

– Можете ли вы себе представить, что вы выступаете за российский клуб?

– С удовольствием бы принял такое предложение. Это возможность сыграть в европейской лиге.