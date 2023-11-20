Отбор Евро-2024. Победы Испании и Португалии, Норвегия без Холанда спасла ничью

Завершились еще несколько матчей 10-го тура отбора Евро-2024.

Испания дома обыграла Грузию со счетом 3:1. У Хвичи Кварацхелии гол.

Португалия на своем поле победила Исландию (2:0). Криштиану Роналду сделал ассист.

Шотландия и Норвегия сыграли вничью (3:3). Скандинавы ушли от поражения, забив на 86-й минуте. Эрлинг Холанд пропускал матч из-за травмы.

Отбор Евро-2024. Группа A. 10-й тур

Испания – Грузия – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Ле Норман, 4; 1:1 – Кварацхелия, 10; 2:1 – Торрес, 55; 3:1 – Лочошвили (в свои ворота), 72.

Шотландия – Норвегия – 3:3 (2:2)

Голы: 0:1 – Доннум, 3; 1:1 – МакГинн (с пенальти), 13; 1:2 – Ларсен, 20; 2:2 – Эстигард (в свои ворота), 33; 3:2 – Армстронг, 59; 3:3 – Эльюнусси, 86.

Отбор Евро-2024. Группа J. 10-й тур

Португалия – Исландия – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Фернандеш, 37; 2:0 – Орта, 66.

Календарь отбора Евро-2024

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