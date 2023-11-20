Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Отбор Евро-2024. Победы Испании и Португалии, Норвегия без Холанда спасла ничью

    Отбор Евро-2024. Победы Испании и Португалии, Норвегия без Холанда спасла ничью

    Завершились еще несколько матчей 10-го тура отбора Евро-2024.

    Испания дома обыграла Грузию со счетом 3:1. У Хвичи Кварацхелии гол.

    Португалия на своем поле победила Исландию (2:0). Криштиану Роналду сделал ассист.

    Шотландия и Норвегия сыграли вничью (3:3). Скандинавы ушли от поражения, забив на 86-й минуте. Эрлинг Холанд пропускал матч из-за травмы.

    Отбор Евро-2024. Группа A. 10-й тур

    Испания – Грузия – 3:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Ле Норман, 4; 1:1 – Кварацхелия, 10; 2:1 – Торрес, 55; 3:1 – Лочошвили (в свои ворота), 72.

    Шотландия – Норвегия – 3:3 (2:2)

    Голы: 0:1 – Доннум, 3; 1:1 – МакГинн (с пенальти), 13; 1:2 – Ларсен, 20; 2:2 – Эстигард (в свои ворота), 33; 3:2 – Армстронг, 59; 3:3 – Эльюнусси, 86.

    Отбор Евро-2024. Группа J. 10-й тур

    Португалия – Исландия – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фернандеш, 37; 2:0 – Орта, 66.

    Календарь отбора Евро-2024

    Турнирные таблицы отбора Евро-2024

    Новости по теме
    Хвича не поможет сборной Грузии в первом матче плей-офф отбора Евро-2024
    Назван возможный размер компенсации для «Барселоны» за травму Гави
    Какие звезды пропустят Евро-2024: Холанд и другие топы
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:42
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+