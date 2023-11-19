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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Шотландия - Норвегия
Шотландия - Норвегия: обзор матча 19 ноября 2023
Шотландия
19.11.2023, воскресенье, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа A, 10 тур
3 : 3
Завершен
Норвегия
13'
Д. МакГинн (П)
33'
Л. Эстигард (АГ)
59'
С. Армстронг
3'
А. Доннум
20'
Й. Ларсен
86'
М. Эльюнусси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шотландия - Норвегия
89'
Замена
М. Хольмгрен-Педерсен
️️️️
О. Бобб
Замена
Л. Шенклэнд
️️️️
К. МакГрегор
89'
86'
ГОЛ! 3:3!
М. Эльюнусси
Пас отдал
Ю. Рюэрсон
Желтая карточка
С. Маккена
79'
Замена
Р. Джек
️️️️
Д. МакГинн
79'
Замена
Р. Кристи
️️️️
С. Армстронг
70'
Замена
Л. Дайкс
️️️️
Д. Браун
70'
Замена
Л. Фергюсон
️️️️
К. МакЛин
70'
60'
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
Ф. Эушнес
60'
Замена
К. Торстведт
️️️️
А. Доннум
59'
Желтая карточка
С. Берге
ГОЛ! 3:2!
С. Армстронг
Пас отдал
Д. МакГинн
59'
45'
Желтая карточка
П. Берг
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Л. Эстигард
Пас отдал
К. МакЛин
33'
20'
ГОЛ! 1:2!
Й. Ларсен
Пас отдал
Ю. Рюэрсон
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. МакГинн
13'
10'
Желтая карточка
К. Айер
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Доннум
Пас отдал
Й. Ларсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
21
Зандер Кларк
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
8
Каллум МакГрегор
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
0
Джейкоб Браун
ЦФ
Норвегия
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Сандер Берге
(К)
ОП
6
Патрик Берг
ОП
7
Фредрик Эушнес
ОП
22
Оскар Бобб
ПВ
19
Арон Доннум
ПВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Шотландия
12
Лиам Келли
ВР
6
Джош Доиг
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
22
Энтони Ролстон
ЦЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
16
Росс МакКрори
ОП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
20
Райан Джек
ЦП
8
Билли Гилмор
ЦП
11
Райан Кристи
АП
9
Линдон Дайкс
ЦФ
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Норвегия
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
12
Вильяр Михра
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
15
Уго Ветлесен
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
0
Ола Сольбаккен
ПВ
5
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
0
Бор Финне
ЦФ
4-5-1
21
Кларк
15
Тэйлор
13
Хендри
16
Маккена
22
Паттерсон
17
Армстронг
7
МакГинн
23
МакЛин
4
Мактоминей
8
МакГрегор
0
Браун
4-3-2-1
13
Селвик
14
Рюэрсон
3
Айер
4
Эстигард
15
Бьоркан
8
Берге
6
Берг
7
Эушнес
19
Доннум
22
Бобб
11
Ларсен
23
МакЛин
19
Фергюсон
19
Фергюсон
23
МакЛин
7
МакГинн
20
Джек
20
Джек
7
МакГинн
17
Армстронг
11
Кристи
11
Кристи
17
Армстронг
0
Браун
9
Дайкс
9
Дайкс
0
Браун
8
МакГрегор
20
Шенклэнд
20
Шенклэнд
8
МакГрегор
22
Бобб
16
Хольмгрен-Педерсен
16
Хольмгрен-Педерсен
22
Бобб
19
Доннум
18
Торстведт
18
Торстведт
19
Доннум
7
Эушнес
11
Эльюнусси
11
Эльюнусси
7
Эушнес
Остались в запасе
Шотландия
Норвегия
12
Лиам Келли
ВР
6
Джош Доиг
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
22
Энтони Ролстон
ЦЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
16
Росс МакКрори
ОП
8
Билли Гилмор
ЦП
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
12
Вильяр Михра
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
15
Уго Ветлесен
ЦП
0
Ола Сольбаккен
ПВ
5
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
0
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
12
Лиам Келли
ВР
6
Джош Доиг
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
22
Энтони Ролстон
ЦЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
16
Росс МакКрори
ОП
8
Билли Гилмор
ЦП
Остались в запасе
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
12
Вильяр Михра
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
15
Уго Ветлесен
ЦП
0
Ола Сольбаккен
ПВ
5
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
0
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Шотландия - Норвегия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Норвегия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Главный судья:
Орациу Феснич
(Клуж-Напока)
Стадион:
Хэмпден Парк
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