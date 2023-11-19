Карпин назвал двух игроков сборной России, которые выделяются на фоне остальных

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о лидерах команды.
– Кто сейчас лидер сборной?
– Трудно сказать, сложно выделить какого-то одного лидера. Есть ребята, которые появились не так давно, они даже не участвовали, может, в чемпионате мира, Европы, но сейчас составляют костяк команды. Наверное, выделяются из общей массы Головин с Кузяевым, но сказать, что они единственные лидеры, тоже не могу.
- Матч Россия – Куба пройдет 20 ноября. Начало – в 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?
Источник: Sport24