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    • Карпин назвал двух игроков сборной России, которые выделяются на фоне остальных

    Карпин назвал двух игроков сборной России, которые выделяются на фоне остальных

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о лидерах команды.

    – Кто сейчас лидер сборной?

    – Трудно сказать, сложно выделить какого-то одного лидера. Есть ребята, которые появились не так давно, они даже не участвовали, может, в чемпионате мира, Европы, но сейчас составляют костяк команды. Наверное, выделяются из общей массы Головин с Кузяевым, но сказать, что они единственные лидеры, тоже не могу.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: Sport24

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    19.11.2023 20:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +103105

      zigbert 3 часа назад

      Лидеры лидерами но все должно быть подчинено результату.

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      Ответить
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      Рейтинг: +3266

      АЛЕКС 58 5 часов назад

      А как же Баринов с Писяковым?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33

      Алимпаша-Геримов-yandex 17 часов назад

      вполне объективный ответ,эти двое действительно лучшие игроки сборной

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