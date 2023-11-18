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Мбаппе высказался о разногласиях с тренером «ПСЖ» Энрике

18 ноября 2023, 11:59

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на критику со стороны главного тренера команды Луиса Энрике.

  • Неделю назад форвард сделал хет-трик в матче с «Реймсом» (3:0).
  • После встречи тренер заявил о недовольстве игрой Мбаппе.
  • Вероятно, Энрике не понравилась пассивность футболиста в оборонительных действиях.

«Я нормально воспринял его слова. Энрике – отличный тренер, который может многому меня научить. С первого дня я говорил ему, что у него не будет проблем со мной.

Я очень требователен к себе, поэтому счастлив, когда вижу, что тренеры тоже требовательны ко мне. Мне не нужно, чтобы тренер ежедневно говорил, что я лучший в мире», – сказал Мбаппе.

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Источник: Get French Football News
Франция. Лига 1 ПСЖ Мбаппе Килиан Энрике Луис
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