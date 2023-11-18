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    Мостовой опасается, что Миранчук повторит путь Кокорина

    Александр Мостовой порассуждал о карьере полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

    • Сообщалось о возможной аренде игрока в «Локомотив».
    • В этом сезоне хавбек провел 6 матчей за «Аталанту» (194 минуты) без голевых действий.
    • В прошлое воскресенье Миранчук полностью отыграл встречу с «Удинезе» (1:1).

    «Не хочется ставить крест на карьере Алексея в Европе. Да, в одном клубе не пошло, но возраст ему еще позволяет перезапустить карьеру в каком-нибудь другом клубе или чемпионате.

    Главное, чтобы он сейчас духом не упал из-за сложившейся ситуации в «Аталанте». Конечно, отсутствие игровой практики бьет по уверенности игрока.

    Лишь бы Миранчук не повторил путь Кокорина, который так и не раскрыл свой потенциал до конца», – сказал Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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