Мостовой опасается, что Миранчук повторит путь Кокорина

Александр Мостовой порассуждал о карьере полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Сообщалось о возможной аренде игрока в «Локомотив».

В этом сезоне хавбек провел 6 матчей за «Аталанту» (194 минуты) без голевых действий.

В прошлое воскресенье Миранчук полностью отыграл встречу с «Удинезе» (1:1).

«Не хочется ставить крест на карьере Алексея в Европе. Да, в одном клубе не пошло, но возраст ему еще позволяет перезапустить карьеру в каком-нибудь другом клубе или чемпионате.

Главное, чтобы он сейчас духом не упал из-за сложившейся ситуации в «Аталанте». Конечно, отсутствие игровой практики бьет по уверенности игрока.

Лишь бы Миранчук не повторил путь Кокорина, который так и не раскрыл свой потенциал до конца», – сказал Мостовой.