«Манчестер Сити» и «Челси» могут опустить в Чемпионшип из-за ФФП

Арабы владеют: стадионами,клубами,игроками,влиянием,в том числе в судах арбитража.
Делают ставки на тотализаторе 4:4 это откуда вообще взялось)))Без угловых во втором тайме.
Суды все куплены арабами,и прочее.
Кого вы решили судить.
Шуллера с рынка,который купил всё в АПЛ.
Они владеют всем в англии и им похер на ФФПЛЭЙ.
В Англии сообщили о вероятном исключении «Манчестер Сити» и «Челси» из АПЛ. Причина – многочисленные финансовые нарушения.
Сейчас лига работает над доказательствами. Если они будут найдены, то клубам грозят санкции вплоть до понижения в классе.
«Челси» подозревается в скрытых платежах трансферным посредникам, а у «Манчестер Сити», по информации АПЛ, есть 115 нарушений финансового фэйр-плей за последние 14 лет.
- Сегодня лига лишила 10 очков «Эвертон» за нарушения ФФП.
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?