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  • «Манчестер Сити» и «Челси» могут опустить в Чемпионшип из-за ФФП

«Манчестер Сити» и «Челси» могут опустить в Чемпионшип из-за ФФП

17 ноября 2023, 20:08
7

В Англии сообщили о вероятном исключении «Манчестер Сити» и «Челси» из АПЛ. Причина – многочисленные финансовые нарушения.

Сейчас лига работает над доказательствами. Если они будут найдены, то клубам грозят санкции вплоть до понижения в классе.

«Челси» подозревается в скрытых платежах трансферным посредникам, а у «Манчестер Сити», по информации АПЛ, есть 115 нарушений финансового фэйр-плей за последние 14 лет.

  • Сегодня лига лишила 10 очков «Эвертон» за нарушения ФФП.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Челси Манчестер Сити
Комментарии (7)
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TANNER
1700243838
Если нарушения найдут, то нужно сразу понижать и лишать всех титулов которые были получены в этот период. Такие жесткие санкции заставят другие клубы в следующий раз думать стоит нарушать или нет. И 99% вероятность что подобных нарушений больше не будет, достаточно подобное сделать всего лишь 1 раз, показать на примере 1-2 клубов что такое правила. Любой другой результат, в виде снятия очков или штрафа будет похож на клоунаду.
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Таврида
1700244445
Наконец наглы начали правильно рубить сук на котором сидят. МанСити с челсями - в пердив, чарльтоны с шеффилдами - наверх. "В добрый путь, друзья, в добрый час, то ли еще будет ой-йо-йой", бггг
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Myasko
1700244780
Максимум оштрафуют
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Вомбат
1700245739
Имидж непримиримых борцов с коррупцией в футболе чиновники АПЛ уже заработали. А с ним и переизбрание на следующий срок. Эвертон за убытки, в которых клуб не виноват, опустили в зону вылета. На этом имитация их бурной деятельности закончится. Сейчас их задача не найти доказательства против топ-клубов. Как правильно говорил депутат в одном советском фильме, слова "закон один для всех" надо понимать так - закон один для всех читателей газет и телезрителей.
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Skull_Boy
1700247059
Какой нахер ФФП, если клубы спонсируются на прямую из карманов миллиардеров и только на рекламах зарабатывают сотни миллионов
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Алексей--google
1700313683
Арабы владеют: стадионами,клубами,игроками,влиянием,в том числе в судах арбитража. Делают ставки на тотализаторе 4:4 это откуда вообще взялось)))Без угловых во втором тайме. Суды все куплены арабами,и прочее. Кого вы решили судить. Шуллера с рынка,который купил всё в АПЛ. Они владеют всем в англии и им похер на ФФПЛЭЙ.
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