«Манчестер Сити» и «Челси» могут опустить в Чемпионшип из-за ФФП

В Англии сообщили о вероятном исключении «Манчестер Сити» и «Челси» из АПЛ. Причина – многочисленные финансовые нарушения.

Сейчас лига работает над доказательствами. Если они будут найдены, то клубам грозят санкции вплоть до понижения в классе.

«Челси» подозревается в скрытых платежах трансферным посредникам, а у «Манчестер Сити», по информации АПЛ, есть 115 нарушений финансового фэйр-плей за последние 14 лет.

Сегодня лига лишила 10 очков «Эвертон» за нарушения ФФП.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?