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    • «Манчестер Сити» и «Челси» могут опустить в Чемпионшип из-за ФФП

    «Манчестер Сити» и «Челси» могут опустить в Чемпионшип из-за ФФП

    В Англии сообщили о вероятном исключении «Манчестер Сити» и «Челси» из АПЛ. Причина – многочисленные финансовые нарушения.

    Сейчас лига работает над доказательствами. Если они будут найдены, то клубам грозят санкции вплоть до понижения в классе.

    «Челси» подозревается в скрытых платежах трансферным посредникам, а у «Манчестер Сити», по информации АПЛ, есть 115 нарушений финансового фэйр-плей за последние 14 лет.

    • Сегодня лига лишила 10 очков «Эвертон» за нарушения ФФП.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: Daily Mail

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    17.11.2023 20:08
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +13

      Алексей--google 2 часа назад

      Арабы владеют: стадионами,клубами,игроками,влиянием,в том числе в судах арбитража.
      Делают ставки на тотализаторе 4:4 это откуда вообще взялось)))Без угловых во втором тайме.
      Суды все куплены арабами,и прочее.
      Кого вы решили судить.
      Шуллера с рынка,который купил всё в АПЛ.
      Они владеют всем в англии и им похер на ФФПЛЭЙ.

      0
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      Рейтинг: +17524

      Алексей З 21 час назад

      Ну если , как говорят , Сити потратил на трансферах ЯРД , то это невозможно "отбить" ничем. Почему только сейчас стали проверять ?

      0
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      Рейтинг: +12

      Omar-Omaroff-google > Алексей З 2 часа назад

      Ждали десятилетия пока ЛЧ не возьмут. А там хоть трава не расти. Это был пунктик в мозгу)))

      0
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      Рейтинг: +15104

      Skull_Boy 21 час назад

      Какой нахер ФФП, если клубы спонсируются на прямую из карманов миллиардеров и только на рекламах зарабатывают сотни миллионов

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      Рейтинг: +13547

      Вомбат 21 час назад

      Имидж непримиримых борцов с коррупцией в футболе чиновники АПЛ уже заработали. А с ним и переизбрание на следующий срок. Эвертон за убытки, в которых клуб не виноват, опустили в зону вылета. На этом имитация их бурной деятельности закончится. Сейчас их задача не найти доказательства против топ-клубов. Как правильно говорил депутат в одном советском фильме, слова "закон один для всех" надо понимать так - закон один для всех читателей газет и телезрителей.

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      Рейтинг: +31

      Myasko 21 час назад

      Максимум оштрафуют

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      Рейтинг: +13547

      Вомбат > Myasko 21 час назад

      Точно. Это в Серии А аналогичные расследования заканчивались опусканием топ-команд классом ниже. Но это потому что итальянцев на мякине не проведешь. Они знают, что такое мафия, и что такое настоящая борьба с ней. А для англичан и наказание Эвертона за такую боьбу вполне сойдет. К тому же, когда из серии А выдворяли Юве, бюджет этой команды составлял 200 млн евро. А у Сити бюджет - миллиард. И кто такую команду выдворит?

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      Рейтинг: +2089

      Таврида 22 часа назад

      Наконец наглы начали правильно рубить сук на котором сидят. МанСити с челсями - в пердив, чарльтоны с шеффилдами - наверх. "В добрый путь, друзья, в добрый час, то ли еще будет ой-йо-йой", бггг

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      Рейтинг: +441

      TANNER 22 часа назад

      Если нарушения найдут, то нужно сразу понижать и лишать всех титулов которые были получены в этот период. Такие жесткие санкции заставят другие клубы в следующий раз думать стоит нарушать или нет. И 99% вероятность что подобных нарушений больше не будет, достаточно подобное сделать всего лишь 1 раз, показать на примере 1-2 клубов что такое правила. Любой другой результат, в виде снятия очков или штрафа будет похож на клоунаду.

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