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    • Семак: «Если иностранец стоит 5-7 миллионов, то такой же россиянин стоит для «Зенита» 20 миллионов»

    Семак: «Если иностранец стоит 5-7 миллионов, то такой же россиянин стоит для «Зенита» 20 миллионов»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о вратарской ситуации в команде.

    «Что касается вратарской позиции, то она сейчас вообще достаточно сложная в РПЛ. Вот недавно неплохо Миша Кержаков ответил на вопрос, почему с ним каждый год продлевают контракт: «Можно пригласить игроков, которые сильнее, но это нереально, потому что трансферная стоимость для россиян несоизмерима с легионерами».

    Если мы, грубо говоря, хотим взять иностранца за 5-7 миллионов евро, то такого же уровня доморощенный будет стоить для «Зенита» 20 миллионов.

    В лиге есть глыба российского футбола Игорь Акинфеев. Понятно, что он в ЦСКА начал и закончит, скорее всего. Есть Матвей Сафонов, но ясно, что «Краснодар» его не продаст. Антон Шунин – возрастной вратарь, всю карьеру провeл в «Динамо». Выходит, что не получится никого взять из тех, кто мог бы реально усилить. Поэтому мы и даeм возможность другим игрокам проявить себя, закрепиться в основе. Работаем с теми, кто у нас есть. Пытаемся усилить, насколько это возможно. Здесь, на мой взгляд, другого пути нет. Надо ждать, когда кто-то из перспективных голкиперов из академии вырастет и станет первым номером «Зенита», – сказал Семак.

    • «Зенит» идет в РПЛ 2-м.
    • Команда выиграла 5 последних сезонов чемпионата.
    • У нее самый дорогой состав в лиге – 153,1 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.11.2023 15:54
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2539

      Fialet 23 часа назад

      Хера Симаг Кержакова опустил.

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      Рейтинг: +69324

      portero 17 ноября, 18:46

      С молодыми надо работать, Богданыч немогёт, он плывёт по течению Амазонки, куда бразилы выгребут....

      0
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      Рейтинг: +11875

      alex1951 17 ноября, 18:12

      Как говорят англичане > Мы не такие богатые,чтоб покупать дешевые вещи..(поговорка)......Так и думайте отцы - командиры ,что вам важней укреплять свой футбол или набирать по дешевке импортный 3ий сорт...Семака за язык никто не тянул....

      1
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      Рейтинг: +5465

      Ziklop 17 ноября, 18:11

      /Семак с молодыми совсем слабо, может молодёж не та ? зажрались сцуки!

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      Рейтинг: +11875

      alex1951 > Ziklop 4 часа назад

      А то...юная поросль Зенита ,никак спиногрызы детеныши газпромовских родичей ,так скказать будущие футбольные-мажоры....
      ,,Сынуля,хощь мноха зарабатывать?,,........,,Хосю,,
      ,,Ну так я тебя в Зенит впихну,у меня там связи,,)))
      Апосля папуле ,с гонорара вернешь))))

      0
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      Рейтинг: +7182

      Давид59 17 ноября, 17:47

      Моё мнение (которое не совпадает с мнением боссов Зенита) - надо было Лунёва пригласить обратно.

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      Рейтинг: +4780

      шахта Заполярная > Давид59 17 ноября, 18:06

      Вряд ли он бы вернулся.

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      Рейтинг: +210

      WILDLING_HRUNDEL 17 ноября, 17:30

      Вряд ли кто сможет навести здесь порядок,уж больно много дармоедов около футбола крутится включая тот же РФС и как его там..рпл..)

      2
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      Рейтинг: +6210

      Павелий 17 ноября, 17:28

      А потом добавил: но мне пофигу, Миллер всё равно купить любого, так как бюджет государственный резиновый и почти никакой отчётности.

      2
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      ...
      Рейтинг: +210

      WILDLING_HRUNDEL > Павелий 17 ноября, 17:31

      Фантазёр ты Алёша)

      5
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      ...
      Рейтинг: +2068

      Айболид > Павелий 17 ноября, 18:26

      Балбес ты .Балбес .

      3
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      Рейтинг: +92

      VPERDIV SPARTAK 17 ноября, 17:24

      Лантратов хороший вратарь у нас! надо брать )

      3
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      Рейтинг: +6023

      neim 17 ноября, 17:17

      Сами виноваты, когда скупали игроков пачками буквально со всех клубов России и сажали их на лавку, дабы другим не достались.

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      Рейтинг: +92

      VPERDIV SPARTAK > neim 17 ноября, 17:26

      Их не сам семак скупал ! Он в системе и поет под систему иначе домой! Да все тренеры у нас ЗАВИСИМЫ....Такой стиль в капитализме увы

      4
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      Рейтинг: +1146

      FCSpartakM > 23 часа назад

      Когда зенит будет покупать иностранцев по 5-7 миллионов, тогда можно было бы к этому монологу какой-то смысл привязать.

      0
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      Рейтинг: +15104

      Skull_Boy 17 ноября, 17:00

      Особенно можно вспомнить, как за спасибо раздербанили Анжи, Рубин и Ростов, да да 20 млн и Сережа лучше молчи за умного сойдешь, и только полнейший дЭбил, как ты, продаст своего лучшего игрока за спасибо

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