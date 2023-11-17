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  • Семак: «Если иностранец стоит 5-7 миллионов, то такой же россиянин стоит для «Зенита» 20 миллионов»

Семак: «Если иностранец стоит 5-7 миллионов, то такой же россиянин стоит для «Зенита» 20 миллионов»

17 ноября 2023, 15:54
12

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о вратарской ситуации в команде.

«Что касается вратарской позиции, то она сейчас вообще достаточно сложная в РПЛ. Вот недавно неплохо Миша Кержаков ответил на вопрос, почему с ним каждый год продлевают контракт: «Можно пригласить игроков, которые сильнее, но это нереально, потому что трансферная стоимость для россиян несоизмерима с легионерами».

Если мы, грубо говоря, хотим взять иностранца за 5-7 миллионов евро, то такого же уровня доморощенный будет стоить для «Зенита» 20 миллионов.

В лиге есть глыба российского футбола Игорь Акинфеев. Понятно, что он в ЦСКА начал и закончит, скорее всего. Есть Матвей Сафонов, но ясно, что «Краснодар» его не продаст. Антон Шунин – возрастной вратарь, всю карьеру провeл в «Динамо». Выходит, что не получится никого взять из тех, кто мог бы реально усилить. Поэтому мы и даeм возможность другим игрокам проявить себя, закрепиться в основе. Работаем с теми, кто у нас есть. Пытаемся усилить, насколько это возможно. Здесь, на мой взгляд, другого пути нет. Надо ждать, когда кто-то из перспективных голкиперов из академии вырастет и станет первым номером «Зенита», – сказал Семак.

  • «Зенит» идет в РПЛ 2-м.
  • Команда выиграла 5 последних сезонов чемпионата.
  • У нее самый дорогой состав в лиге – 153,1 миллиона евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (12)
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Цугундeр
1700229197
А где ты видел , Сирожа , такого же уровня доморощенного ? Есть пекарня в Чертаново , верней была. Так оттуда прямо сырым тестом заглатывали . Теперь сидят все и давятся , мол " как же блин ...а такие надежды подавал".(
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Skull_Boy
1700229637
Особенно можно вспомнить, как за спасибо раздербанили Анжи, Рубин и Ростов, да да 20 млн и Сережа лучше молчи за умного сойдешь, и только полнейший дЭбил, как ты, продаст своего лучшего игрока за спасибо
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neim
1700230652
Сами виноваты, когда скупали игроков пачками буквально со всех клубов России и сажали их на лавку, дабы другим не достались.
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Павелий
1700231324
А потом добавил: но мне пофигу, Миллер всё равно купить любого, так как бюджет государственный резиновый и почти никакой отчётности.
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Давид59
1700232434
Моё мнение (которое не совпадает с мнением боссов Зенита) - надо было Лунёва пригласить обратно.
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Ziklop
1700233901
/Семак с молодыми совсем слабо, может молодёж не та ? зажрались сцуки!
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alex1951
1700233921
Как говорят англичане > Мы не такие богатые,чтоб покупать дешевые вещи..(поговорка)......Так и думайте отцы - командиры ,что вам важней укреплять свой футбол или набирать по дешевке импортный 3ий сорт...Семака за язык никто не тянул....
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portero
1700235976
С молодыми надо работать, Богданыч немогёт, он плывёт по течению Амазонки, куда бразилы выгребут....
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Fialet
1700240035
Хера Симаг Кержакова опустил.
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