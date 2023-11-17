Акинфеев подвел итоги первого круга РПЛ для ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев назвал плюсы и минусы по итогам выступлений команды в Первом круге РПЛ

«Моя оценка после 15 туров всей команде? Тут есть и плюсы и минусы. Плюс – что мы не проигрываем никому. Но и не выигрываем, играем вничью. Минус – это, конечно, куча пропущенных голов. Какую-то оценку давать глупо, потому что прошло всего 15 туров. Надо выдохнуть и делать ее, когда будет зимняя пауза. Все-таки если поднапрячься, приобрести качественных футболистов, можно и пятерку поставить в конце апреля – начале мая. Идет, как идет. Никаких оценок», – сказал Акинфеев.