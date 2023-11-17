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    Акинфеев подвел итоги первого круга РПЛ для ЦСКА

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев назвал плюсы и минусы по итогам выступлений команды в Первом круге РПЛ

    «Моя оценка после 15 туров всей команде? Тут есть и плюсы и минусы. Плюс – что мы не проигрываем никому. Но и не выигрываем, играем вничью. Минус – это, конечно, куча пропущенных голов. Какую-то оценку давать глупо, потому что прошло всего 15 туров. Надо выдохнуть и делать ее, когда будет зимняя пауза. Все-таки если поднапрячься, приобрести качественных футболистов, можно и пятерку поставить в конце апреля – начале мая. Идет, как идет. Никаких оценок», – сказал Акинфеев.

    • В нынешнем сезоне ЦСКА занимает пятое место в РПЛ с 25 очками.
    • Акинфеев провел за команду 14 матчей во всех турнирах.

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    Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»

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    17.11.2023 12:34
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