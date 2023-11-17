Месси прокомментировал конфликты в матче с Уругваем

Нападающий сборной Аргентины 36-летний Лионель Месси дал оценку конфликтным эпизодам в домашнем отборочном матче чемпионат мира-2026.

В ходе одной из стычек на поле Месси, пытаясь разнять оппонентов, сначала толкнул, а затем схватил за горло 26-летнего защитника сборной Уругвая Матиаса Оливеру. В другом эпизоде полузащитник гостей Мануэль Угарте показал провокационный жест – изобразил минет, глядя на хавбека аргентинцев Родриго Де Пауля.

«Нормальная ситуация, такие игры, отборочные матчи… С Уругваем всегда так. Я предпочту не говорить все, что думаю. Но этим молодым людям нужно научиться уважать старших. Матчи этих соперников всегда были напряженными, жесткими, но с большим уважением. Им нужно немного поучиться этому», – сказал Месси.

За эпизод с Оливерой рефери не стал наказывать аргентинского футболиста.

Аргентина потерпела первое поражение в отборочном турнире, уступив Уругваю 0:2.

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