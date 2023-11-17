Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Месси прокомментировал конфликты в матче с Уругваем

    Нападающий сборной Аргентины 36-летний Лионель Месси дал оценку конфликтным эпизодам в домашнем отборочном матче чемпионат мира-2026.

    В ходе одной из стычек на поле Месси, пытаясь разнять оппонентов, сначала толкнул, а затем схватил за горло 26-летнего защитника сборной Уругвая Матиаса Оливеру. В другом эпизоде полузащитник гостей Мануэль Угарте показал провокационный жест – изобразил минет, глядя на хавбека аргентинцев Родриго Де Пауля.

    «Нормальная ситуация, такие игры, отборочные матчи… С Уругваем всегда так. Я предпочту не говорить все, что думаю. Но этим молодым людям нужно научиться уважать старших. Матчи этих соперников всегда были напряженными, жесткими, но с большим уважением. Им нужно немного поучиться этому», – сказал Месси.

    • За эпизод с Оливерой рефери не стал наказывать аргентинского футболиста.
    • Аргентина потерпела первое поражение в отборочном турнире, уступив Уругваю 0:2.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

    Новости по теме
    Хвича раскрыл подробности встречи с Месси на церемонии вручения «Золотого мяча» 3
    Оби Микел рассказал, кого «Челси» боялся больше – Месси или Роналду
    Месси схватил соперника за горло во время матча отбора ЧМ-2026 25
    Источник: TyC Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.11.2023 12:10
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      jfuenldn 17 ноября, 14:37

      ***
      -Стопроцентные ставки на Футбольные События

      -Информация Не Прогнозы (Источник по Матчам)

      -Связаться с нами ;

      [email protected]

      -На данное Событие Большой Кфф Писать на Почту.Ближайший Матч ;

      Футбол ЧЕ до 21 Квл 15:00
      Косово до 21 - Болгария до 21
      Гол Косово до 21 в Первом
      Кфф 2,10
      ***

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+