Ким Кардашьян поделилась эмоциями от встречи с Холандом

Американская звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель Ким Кардашьян рассказала, что почувствовала во время встречи с норвежским нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом во время показа мод Dolce & Gabbana в Италии.

«Я увидела Эрлинга Холанда и очень сильно разволновалась, потому что знаю, что мой сын был бы в восторге.

Я тут же запустила FaceTime во время мероприятия и сказала: «Смотрите, вы не поверите, с кем я столкнулась». Я стала таким человеком, извините», – рассказала Кардашьян.