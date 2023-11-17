Ким Кардашьян поделилась эмоциями от встречи с Холандом

Американская звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель Ким Кардашьян рассказала, что почувствовала во время встречи с норвежским нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом во время показа мод Dolce & Gabbana в Италии.
«Я увидела Эрлинга Холанда и очень сильно разволновалась, потому что знаю, что мой сын был бы в восторге.
Я тут же запустила FaceTime во время мероприятия и сказала: «Смотрите, вы не поверите, с кем я столкнулась». Я стала таким человеком, извините», – рассказала Кардашьян.
- Ранее Кардашьян публиковала фотографию с Холандом в своих социальных сетях.
- Норвежец в нынешнем сезоне сыграл 18 матчей за «Манчестер Сити», в которых отметился 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.
- Холанд получил повреждение лодыжки в товарищеском матче за сборную Норвегии против Фарерских островов 16 ноября.
Источник: VG