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    Ким Кардашьян поделилась эмоциями от встречи с Холандом

    Американская звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель Ким Кардашьян рассказала, что почувствовала во время встречи с норвежским нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом во время показа мод Dolce & Gabbana в Италии.

    «Я увидела Эрлинга Холанда и очень сильно разволновалась, потому что знаю, что мой сын был бы в восторге.

    Я тут же запустила FaceTime во время мероприятия и сказала: «Смотрите, вы не поверите, с кем я столкнулась». Я стала таким человеком, извините», – рассказала Кардашьян.

    • Ранее Кардашьян публиковала фотографию с Холандом в своих социальных сетях.
    • Норвежец в нынешнем сезоне сыграл 18 матчей за «Манчестер Сити», в которых отметился 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.
    • Холанд получил повреждение лодыжки в товарищеском матче за сборную Норвегии против Фарерских островов 16 ноября.

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    Источник: VG

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    17.11.2023 10:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3800

      FRZZ 17 ноября, 13:48

      Холанд наверное по размеру подходит ей )).

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