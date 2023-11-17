Карраскаль объяснил уход из ЦСКА: «Я не играл из-за некоторых людей в клубе»

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль рассказал, что сохраняет дружеские отношения с игроками и сотрудниками ЦСКА.

«У ЦСКА хорошая команда, они качественно тренируются и готовятся. Я знаю, как работают в клубе. Они хотели немного изменить ситуацию. Если же говорить обо мне, я не играл по личным причинам, из-за некоторых людей в клубе. То же самое произошло с Хесусом [Мединой]. Поэтому мы и приняли решение уйти.

Я смотрю матчи ЦСКА, у меня там много друзей – Мойзес, Чалов, Дивеев. Я поддерживаю дружеские отношения с физиотерапевтом, с некоторыми сотрудниками клуба, с массажистом, с переводчиком. Мы в хороших отношениях со спортивным директором – никаких проблем! Они понимали, что я недоволен своим положением в команде, и что в сложившейся ситуации мне лучше было уйти. Я хотел сменить обстановку и принял такое решение», – сказал Карраскаль.