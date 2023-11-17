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    • Карраскаль объяснил уход из ЦСКА: «Я не играл из-за некоторых людей в клубе»

    Карраскаль объяснил уход из ЦСКА: «Я не играл из-за некоторых людей в клубе»

    Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль рассказал, что сохраняет дружеские отношения с игроками и сотрудниками ЦСКА.

    «У ЦСКА хорошая команда, они качественно тренируются и готовятся. Я знаю, как работают в клубе. Они хотели немного изменить ситуацию. Если же говорить обо мне, я не играл по личным причинам, из-за некоторых людей в клубе. То же самое произошло с Хесусом [Мединой]. Поэтому мы и приняли решение уйти.

    Я смотрю матчи ЦСКА, у меня там много друзей – Мойзес, Чалов, Дивеев. Я поддерживаю дружеские отношения с физиотерапевтом, с некоторыми сотрудниками клуба, с массажистом, с переводчиком. Мы в хороших отношениях со спортивным директором – никаких проблем! Они понимали, что я недоволен своим положением в команде, и что в сложившейся ситуации мне лучше было уйти. Я хотел сменить обстановку и принял такое решение», – сказал Карраскаль.

    • Карраскаль перешел в «Динамо» из ЦСКА в августе 2023 года.
    • В составе бело-голубых колумбиец провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

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    Источник: «Чемпионат»

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    17.11.2023 08:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6023

      neim 17 ноября, 11:26

      Да и в Динамо пока звёзд с неба не хватает. Похоже взяли просто так, чтобы не пропало.

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      Рейтинг: +10

      sgtgbdjdnsvb 17 ноября, 10:33

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