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    • Стало известно, от какой суммы отказался Мбаппе, чтобы остаться в «ПСЖ»

    Стало известно, от какой суммы отказался Мбаппе, чтобы остаться в «ПСЖ»

    Во Франции раскрыли детали договоренностей между «ПСЖ» и Килианом Мбаппе.

    Летом, когда футболист не стал активировать опцию продления контракта до 2025 года, руководство клуба решило отстранить его.

    Позднее стороны нашли компромисс. Нападающий отказался от различных бонусов на сумму 80 миллионов евро. После подписания соответствующих документов Килиана вернули в состав.

    • В этом сезоне Мбаппе забил 15 голов и сделал 1 ассист в 15 матчах.
    • В его бесплатном подписании заинтересованы «Реал», «Бавария», «Ливерпуль».
    • Французу не намерены предлагать новый контракт, но он все еще может активировать опцию его продления.

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    Источник: твиттер журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса

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    16.11.2023 21:42
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