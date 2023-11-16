Стало известно, от какой суммы отказался Мбаппе, чтобы остаться в «ПСЖ»

Во Франции раскрыли детали договоренностей между «ПСЖ» и Килианом Мбаппе.

Летом, когда футболист не стал активировать опцию продления контракта до 2025 года, руководство клуба решило отстранить его.

Позднее стороны нашли компромисс. Нападающий отказался от различных бонусов на сумму 80 миллионов евро. После подписания соответствующих документов Килиана вернули в состав.