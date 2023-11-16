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В Медиалиге оценили возможность проведения матча со сборной России

16 ноября 2023, 19:19
1

Технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава рассказал о позиции главного тренера сборной России Валерия Карпина по поводу возможности матча национальной команды с командой Медиалиги.

– Сейчас сборная России проводит товарищеские матчи с не самыми титулованными сборными. Может быть, было бы неплохо в сложившейся ситуации провести матч против сборной Медиалиги?

– Идея есть. Мы даже ее проговаривали с нашими коллегами из РФС. Но на данный момент есть позиция главного тренера, который считает, что сейчас эта игра не столь важна. Поэтому пока вот так. Нам это очень интересно, но, возможно, пока это не очень логично. У нас профессиональный футбол все еще живет в парадигме большой серьезности, поэтому я пока не вижу такой возможности.

– Но когда, если не сейчас? Вам не кажется, что матч сборной против команды Медиалиги даст больше по просмотрам, интереса со стороны зрителей, чем условная игра с Кубой?

– Не знаю, честно. Не моя позиция, что нужно проводить матчи только с медиакомандами, медиасборной – мол, только это дает охваты. Мне кажется, что это не так. Сейчас хороший кейс со сборной ФНЛ, после которого руководство РФС и тренерский штаб национальной команды смогут посмотреть на ситуацию под другим углом.

– Какие планы у Медиалиги? Будут ли проводиться какие-то международные матчи в будущем?

– Следующий шаг – международная повестка – чемпионат мира среди медиасборных. Насколько это живучая идея, нужно тестировать и пробовать, но мы работаем над этим. Многие идут на контакт.

  • 20 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с Кубой в Волгограде.
  • С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в официальных турнирах.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Россия Кортава Дмитрий
Комментарии (1)
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lipatov32
1700153766
Российскому футболу кирдык! Он и так не блистал, а теперь можно хоронить!!!!
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