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    • Скаут «Ювентуса» просмотрит Сперцяна на матче сборной Армении

    Скаут «Ювентуса» просмотрит Сперцяна на матче сборной Армении

    Скаут туринского «Ювентуса» посетит матч сборной Армении против Хорватии в Загребе в отборочном турнире Евро-2024 21 ноября. По данным tuttomercatoweb.com, он будет наблюдать за игрой полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

    • Сообщалось, что «Ювентус» собирается подписать 23-летнего хавбека сборной Армении в том случае, если не сможет заполучить Доменико Берарди из «Сассуоло».
    • За трансфер Сперцяна туринцы могут заплатить 15 миллионов евро.
    • В нынешнем сезоне хавбек провел за «Краснодар» 18 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.
    • «Ювентус» занимает второе место в Серии A с 29 очками после 12 туров.

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    Источник: tuttomercatoweb.com

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    16.11.2023 19:07
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