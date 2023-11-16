Скаут «Ювентуса» просмотрит Сперцяна на матче сборной Армении

Скаут туринского «Ювентуса» посетит матч сборной Армении против Хорватии в Загребе в отборочном турнире Евро-2024 21 ноября. По данным tuttomercatoweb.com, он будет наблюдать за игрой полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Сообщалось, что «Ювентус» собирается подписать 23-летнего хавбека сборной Армении в том случае, если не сможет заполучить Доменико Берарди из «Сассуоло»

За трансфер Сперцяна туринцы могут заплатить 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне хавбек провел за «Краснодар» 18 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

«Ювентус» занимает второе место в Серии A с 29 очками после 12 туров.