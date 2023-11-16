Клуб Серии A отказался от Соболева: известна причина

Клуб итальянской Серии A рассматривал кандидатуру 26-летнего нападающего «Спартака» Александра Соболева. По данным Metaratings.ru, форвард устраивал команду по игровым характеристикам, однако в итоге было принято решение отказаться от россиянина.

Причиной послужило большое количество желтых карточек и скандальных инцидентов на поле, в частности, ситуация с жестом в адрес защитника Виллиана Роши в матче с ЦСКА в прошлом сезоне. Официальных переговоров и запросов в «Спартак» не отправляли.

В нынешнем сезоне Соболев сыграл за «Спартак» 14 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Сообщалось, что по ходу нынешнего сезона форвард был временно отстранен от работы с основным составом красно-белых. Это было дисциплинарное наказание со стороны главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

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