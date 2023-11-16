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Клуб Серии A отказался от Соболева: известна причина

16 ноября 2023, 15:02
9

Клуб итальянской Серии A рассматривал кандидатуру 26-летнего нападающего «Спартака» Александра Соболева. По данным Metaratings.ru, форвард устраивал команду по игровым характеристикам, однако в итоге было принято решение отказаться от россиянина.

Причиной послужило большое количество желтых карточек и скандальных инцидентов на поле, в частности, ситуация с жестом в адрес защитника Виллиана Роши в матче с ЦСКА в прошлом сезоне. Официальных переговоров и запросов в «Спартак» не отправляли.

  • В нынешнем сезоне Соболев сыграл за «Спартак» 14 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.
  • Сообщалось, что по ходу нынешнего сезона форвард был временно отстранен от работы с основным составом красно-белых. Это было дисциплинарное наказание со стороны главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Соболев Александр
Комментарии (9)
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Цугундeр
1700137243
Самодельные брекеты спугнули тонкую душевную организацию. Куда там бегать по Апеннинам со следами пассатижей? Да со злобной рожей.Этаж не Масква.
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SLADE2019
1700137324
Без указания названия, эта новость не может быть серьезной. Хотя и с названием (если клуб в первой восьмерке), тоже мало верилось бы.
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evgevg13
1700137790
Ну да, кому нужен клоун, пусть даже с задатками таланта
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NewLife
1700138564
Когда негатива против Спартака не хватает, в ход идут фейковые вбросы. Позор авторам и тем, кто это тиражирует((
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Боров мясной
1700150948
Агент изобразил интерес, как всегда, пиар от агента!
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k611
1700151714
А было ли такое? Помоему это просто фантазии журналистов.
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alefreddy
1700155565
получается на никому не нужен
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inzek
1700183071
при всем уважении к Спартаку и редким искрам в игре Соболя, но он сам губит свою карьеру нелепой грубостью и неадекватным поведением. а работать над собой в этом аспекте уже поздно
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