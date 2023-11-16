Клуб Серии A отказался от Соболева: известна причина

Клуб итальянской Серии A рассматривал кандидатуру 26-летнего нападающего «Спартака» Александра Соболева. По данным Metaratings.ru, форвард устраивал команду по игровым характеристикам, однако в итоге было принято решение отказаться от россиянина.

Причиной послужило большое количество желтых карточек и скандальных инцидентов на поле, в частности, ситуация с жестом в адрес защитника Виллиана Роши в матче с ЦСКА в прошлом сезоне. Официальных переговоров и запросов в «Спартак» не отправляли.