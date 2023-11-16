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    Клуб Серии A отказался от Соболева: известна причина

    Клуб итальянской Серии A рассматривал кандидатуру 26-летнего нападающего «Спартака» Александра Соболева. По данным Metaratings.ru, форвард устраивал команду по игровым характеристикам, однако в итоге было принято решение отказаться от россиянина.

    Причиной послужило большое количество желтых карточек и скандальных инцидентов на поле, в частности, ситуация с жестом в адрес защитника Виллиана Роши в матче с ЦСКА в прошлом сезоне. Официальных переговоров и запросов в «Спартак» не отправляли.

    • В нынешнем сезоне Соболев сыграл за «Спартак» 14 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.
    • Сообщалось, что по ходу нынешнего сезона форвард был временно отстранен от работы с основным составом красно-белых. Это было дисциплинарное наказание со стороны главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

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    Источник: Metaratings.ru

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    16.11.2023 15:02
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1255

      inzek 1 час назад

      при всем уважении к Спартаку и редким искрам в игре Соболя, но он сам губит свою карьеру нелепой грубостью и неадекватным поведением. а работать над собой в этом аспекте уже поздно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3682

      alefreddy 9 часов назад

      получается на никому не нужен

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1664

      k611 10 часов назад

      А было ли такое? Помоему это просто фантазии журналистов.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +334

      Боров мясной 10 часов назад

      Агент изобразил интерес, как всегда, пиар от агента!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 12 часов назад

      Дельфин в серию А??? Только бухой, не способный через губу переплюнуть мог такое придумать. В Италии не то что этого дауна не знают, а и клуб имени раба с трудом вспоминают. Гыгыгы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5370

      Каратель > ПалкоВводецъ (returned) 11 часов назад

      То ли дело дрочильник в Турции приютили,а потом впинки выпнули

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      VPERDIV SPARTAK 12 часов назад

      После того как Спартак втюхал в Италию Кокорина,доверия нет

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      FRZZ 13 часов назад

      Если даже оставить на стороне все эти военно-политические события, в данное время не один российский футболист профессионально не тянет на уровень серии А первого, я бы сказал даже второго десятка клуба.

      4
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      Рейтинг: +2024

      Айболид 13 часов назад

      Вот тут с хрюкалами соглашусь - враньё , не было никакого клуба Серии А . Только серия В !

      5
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    • ...
      Рейтинг: +20638

      NewLife 13 часов назад

      Когда негатива против Спартака не хватает, в ход идут фейковые вбросы. Позор авторам и тем, кто это тиражирует((

      6
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 14 часов назад

      Уважающий себя сайт или платформа, не должна распростронять слухи и сплетни.
      Источник хз какой , клуб не указан, ну как так ?
      Понятно , что на репутацию Бомбардиру плевать, это даёт вам право на ложь ?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31936

      JTherry > Алексей З 13 часов назад

      источник самый понятный, Metaratings.ru под надзором газпрём-медиа, все новости высасывают из сплетен в раздевалках, некоторые блохеры, даже раннее не вызывающие сомнений, и от которых пришлось отписаться, этот бред тиражируют... клуб не называют, чтобы не попасть в неприятное положение самим, если этот клуб скажет, что это лживая инфа... вспомни про наш вчерашний разговор о пиаре...)

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З > JTherry 13 часов назад

      Думаешь бомбардир лучше того источника ?
      Одни в одном пуле , под одним хозяином ходят.

      2
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      Рейтинг: +31936

      JTherry > Алексей З 13 часов назад

      sports.ru, как и его вассал "бомбардир", сейчас принадлежит Нечаеву из партии "Новые люди" (а до этого агенту Г. Ткаченко), поэтому могут быть нюансы, но совсем незаметные...))

      2
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З > JTherry 13 часов назад

      Это объясняет многое.
      " Государственные люди " давно на Лукойл глаз положили, вот и кусают где можно.

      3
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