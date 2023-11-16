Булыкин назвал два главных разочарования первого круга РПЛ

" а также с составом, который не был полностью наигран. " Для того и брали Абаскаля, чтобы наиграть. И тут же все стали ждать чуда и результата. Так не бывает. Для создания команды двух тренировок недостаточно.
Спартачи, поддержите Гильермо. Хотя бы как валероверили.
Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, какие команды РПЛ его разочаровали по итогам 15 туров.
«Команды, успешно проведшие первый круг – это «Краснодар» и «Крылья Советов». С другой стороны, команды, не оправдавшие ожиданий – это «Спартак» и «Сочи».
У «красно-белых» были проблемы с главным тренером Абаскалем, а также с составом, который не был полностью наигран. Кроме того, некоторые футболисты не соответствуют уровню команды, и общая неуверенность привела к трудностям», – считает Булыкин.
- «Спартак» идет шестым в таблице РПЛ.
- «Сочи» занимает последнее место в лиге.
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