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    • Булыкин назвал два главных разочарования первого круга РПЛ

    Булыкин назвал два главных разочарования первого круга РПЛ

    Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, какие команды РПЛ его разочаровали по итогам 15 туров.

    «Команды, успешно проведшие первый круг – это «Краснодар» и «Крылья Советов». С другой стороны, команды, не оправдавшие ожиданий – это «Спартак» и «Сочи».

    У «красно-белых» были проблемы с главным тренером Абаскалем, а также с составом, который не был полностью наигран. Кроме того, некоторые футболисты не соответствуют уровню команды, и общая неуверенность привела к трудностям», – считает Булыкин.

    • «Спартак» идет шестым в таблице РПЛ.
    • «Сочи» занимает последнее место в лиге.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    16.11.2023 11:00
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7505

      sochi-2013 6 часов назад

      " а также с составом, который не был полностью наигран. " Для того и брали Абаскаля, чтобы наиграть. И тут же все стали ждать чуда и результата. Так не бывает. Для создания команды двух тренировок недостаточно.
      Спартачи, поддержите Гильермо. Хотя бы как валероверили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103088

      zigbert 14 часов назад

      И что он так обеспокоен Спартаком. Хорошо что в Динамо и Локомотиве все в порядке.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6227

      Дядя Серёжа 16 часов назад

      Сам догадался?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +34652

      oyabun 17 часов назад

      Ну всё, Булыкин открыл нам глаза. Теперь сделаем правильные выводы и всё пойдет на лад. )

      3
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