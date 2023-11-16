Булыкин назвал два главных разочарования первого круга РПЛ

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, какие команды РПЛ его разочаровали по итогам 15 туров.

«Команды, успешно проведшие первый круг – это «Краснодар» и «Крылья Советов». С другой стороны, команды, не оправдавшие ожиданий – это «Спартак» и «Сочи».

У «красно-белых» были проблемы с главным тренером Абаскалем, а также с составом, который не был полностью наигран. Кроме того, некоторые футболисты не соответствуют уровню команды, и общая неуверенность привела к трудностям», – считает Булыкин.