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    «Ахмат» анонсировал усиление команды зимой

    Спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев сообщил, что команда будет усиливаться в зимнее трансферное окно и также расстанется с некоторыми футболистами.

    «С некоторым футболистами в зимнюю дозаявочную компанию придется расстаться. С теми людьми, которые, как мы считаем, помочь на сегодняшний день уже не могут. Зимой будем усиливаться. Кардинальных перемен не будет, но перемены будут. Они вполне нужны. В той ситуации, в которой мы находимся, перемены ожидаемы», – сказал Газзаев.

    • После первого круга РПЛ грозненцы занимают 15 место с 12 очками.
    • В начале сезона в команде произошла перестановка на посту главного тренера – Сергея Ташуева сменил Мирослав Ромащенко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    15.11.2023 10:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2271

      Bozigit 15 ноября, 14:06

      Ташуева верните

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