«Ахмат» анонсировал усиление команды зимой

Спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев сообщил, что команда будет усиливаться в зимнее трансферное окно и также расстанется с некоторыми футболистами.

«С некоторым футболистами в зимнюю дозаявочную компанию придется расстаться. С теми людьми, которые, как мы считаем, помочь на сегодняшний день уже не могут. Зимой будем усиливаться. Кардинальных перемен не будет, но перемены будут. Они вполне нужны. В той ситуации, в которой мы находимся, перемены ожидаемы», – сказал Газзаев.