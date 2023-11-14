В «Манчестер Сити» прокомментировали интерес «Реала» к Холанду

Генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано ответил, готов ли клуб продать «Реалу» Эрлинга Холанда.

«Холанд очень счастлив здесь. Он добился невероятных успехов. Думаю, Эрлинг будет играть за нас еще много лет», – заявил Сориано.

«Сити» купил Холанда летом 2022 года у «Боруссии» Д.

С тех пор нападающий забил 69 голов и сделал 13 ассистов в 71 матче.

Его контракт с клубом АПЛ действует до июня 2027-го.

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