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    • Российский теннисист послал болельщика «в жопу» во время матча

    Российский теннисист послал болельщика «в жопу» во время матча

    Теннисист Андрей Рублев не сдержал эмоций во время матча Итогового турнира ATP в Турине против соотечественника Даниила Медведева.

    В первом сете болельщик сделал подсказ Рублеву: «Соберись!». Ответ спортсмена был такой: «Иди в жопу!».

    • 5-я ракетка мира Рублев уступил 3-й ракетке мира Медведеву со счетом 0:2.

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.11.2023 11:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +891

      Цугундeр 14 ноября, 12:12

      "- Сам пошёл! " )
      Лучший ответ недели.

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