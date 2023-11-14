Российский теннисист послал болельщика «в жопу» во время матча

Теннисист Андрей Рублев не сдержал эмоций во время матча Итогового турнира ATP в Турине против соотечественника Даниила Медведева.

В первом сете болельщик сделал подсказ Рублеву: «Соберись!». Ответ спортсмена был такой: «Иди в жопу!».

5-я ракетка мира Рублев уступил 3-й ракетке мира Медведеву со счетом 0:2.

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