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    Бышовец определил главные открытия первого круга РПЛ

    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец назвал неслучайными успехи «Краснодара» в первом круге РПЛ.

    «Главным открытием первого круга РПЛ стала не одна команда. Здесь можно говорить о «Краснодаре» и о «Крыльях Советов». Слежу за «Краснодаром» и их концепцией развития клуба. Мне это очень симпатично. Это отличается от тех команд, за которыми стоят большие фирмы и спонсоры. Краснодарские воспитанники – это основа команды. Мне кажется, приход Владимира Ивича сбалансировал команду, она смотрится гармонично. Не случайно они на первом месте», – сказал Бышовец.

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    Источник: Legalbet

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    14.11.2023 08:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +103088

      zigbert 14 ноября, 14:29

      Крылья Советов трудно назвать открытием. Если вспомнить их матчи прошлого сезона то там они показывали такую же игру но было много невезения. Сейчас же получается все наоборот. Но все же чтобы стать самой результативной командой первого круга одного везения мало, в команде есть мастера высокого класса. К примеру Гарре игрок европейского уровня.

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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 14 ноября, 10:03

      Ну КС я бы к открытиям не отнёс.
      Это как Ростов и Ахмат , вслед за взлётом идут падения, американские горки, где многое зависит от удачи.
      ИМХО

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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > Алексей З 14 ноября, 12:55

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