Бышовец определил главные открытия первого круга РПЛ

Крылья Советов трудно назвать открытием. Если вспомнить их матчи прошлого сезона то там они показывали такую же игру но было много невезения. Сейчас же получается все наоборот. Но все же чтобы стать самой результативной командой первого круга одного везения мало, в команде есть мастера высокого класса. К примеру Гарре игрок европейского уровня.
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец назвал неслучайными успехи «Краснодара» в первом круге РПЛ.
«Главным открытием первого круга РПЛ стала не одна команда. Здесь можно говорить о «Краснодаре» и о «Крыльях Советов». Слежу за «Краснодаром» и их концепцией развития клуба. Мне это очень симпатично. Это отличается от тех команд, за которыми стоят большие фирмы и спонсоры. Краснодарские воспитанники – это основа команды. Мне кажется, приход Владимира Ивича сбалансировал команду, она смотрится гармонично. Не случайно они на первом месте», – сказал Бышовец.
- После первого круга РПЛ «Краснодар», набрав 32 очка, занимает первое место
- «Крылья Советов» находятся на четвертой позиции с 25 очками.