Бышовец определил главные открытия первого круга РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец назвал неслучайными успехи «Краснодара» в первом круге РПЛ.

«Главным открытием первого круга РПЛ стала не одна команда. Здесь можно говорить о «Краснодаре» и о «Крыльях Советов». Слежу за «Краснодаром» и их концепцией развития клуба. Мне это очень симпатично. Это отличается от тех команд, за которыми стоят большие фирмы и спонсоры. Краснодарские воспитанники – это основа команды. Мне кажется, приход Владимира Ивича сбалансировал команду, она смотрится гармонично. Не случайно они на первом месте», – сказал Бышовец.