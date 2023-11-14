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    • Нигматуллин назвал провальным текущий результат «Спартака» и предложил поменять тренера

    Нигматуллин назвал провальным текущий результат «Спартака» и предложил поменять тренера

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин отметил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пока не может дать положительный стабильный результат своей команде.

    «Для «Спартака» остаться вне топ-5 после первого круга – провал! Все болельщики, руководство и специалисты явно хотели бы видеть команду на другом месте в турнирной таблице. «Спартак» еще может попасть в топ-3 по итогам сезона. Но для этого нужны какие-то решительные действия, кардинальные изменения. Возможно, стоит поменять главного тренера. Об этом уже не один раз говорилось. Команде нужен положительный стабильный результат. Абаскаль его пока что дать никак не может», – сказал Нигматуллин.

    • «Спартак» занимает шестое место в РПЛ после 15 туров с 24 очками.
    • Нигматуллин играл за «Спартак» в 1995–1997 годах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    14.11.2023 08:17
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2062

      rac531 14 ноября, 13:49

      И кого же этот средненький вратаришка из Локомотива посоветует?
      Мостового, Григоряна, или освободившийся талант Кержаков, которого гонят отвсюду?

      2
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      Рейтинг: +36568

      VVM1964 14 ноября, 11:13

      Отставание от 3 -го места на 1 очко - ЭТО ПРОВАЛ ??? А за какое место Спартак должен бороться с таким составом ??? - ТРЕТЬЕ ЭТО МАКСИМУМ !!!

      2
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      Рейтинг: +1974

      mahan > VVM1964 14 ноября, 11:46

      От первого места 8 очков отрыв, или для Спартака 3 место это уже радость???????? Абаскаль очень слабый тренер, нужен другой. Игры нет, тактики нет, команду колбасит по полной. Победы берем только благодаря высокой квалификации игроков в команде. Игроки играют сами по себе. И очень не приятно наблюдать Спартак на 6 месте. Если Абаскаля оставят, то в конце сезона дай Бог в десятку войдем.

      2
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      Рейтинг: +36568

      VVM1964 > mahan 14 ноября, 13:29

      Причем здесь радость или не радость ? - Надо реально на вещи смотреть - несколько игроков ОСНОВНОГО состава НИКАК не тянут даже для борьбы за бронзу, а пол команды на золото !!! "Победы берем только благодаря высокой квалификации игроков в команде" - очки теряем из-за ПЕРСОНАЛЬНЫХ ОШИБОК нескольких игроков !!! Забиваем мало не потому что тактически проигрываем, а из-за плохой результативности, пропускаем много из-за слабости крайних защитников, а зачастую и САМИ СЕБЕ на пустом месте привозим (((

      1
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      Рейтинг: +1974

      mahan > VVM1964 14 ноября, 14:05

      У Спартака отличный состав для РПЛ. То, что привозят и не все игроки соответствуют Спартаку это вопрос к тренеру, он их оставил в команде и не учит их играть, при нём все игроки деградируют, а не прибавляют. Крылья Советов находятся на 4 месте, а у них состав на много слабее и каждое трансферное окно у них раскупают лидеров, однако у них есть тренер который набирает молодых игроков и развивает их. У Краснодара тоже состав не сильнее Спартака, у них есть нормальный тренер, вот команда и даёт результат. Абаскаль не тренер, он сам не понимает чего хочет и ведет себя как барышня при пмс, гнать его надо из команды уже давно.

      0
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      Рейтинг: +31936

      JTherry > VVM1964 14 ноября, 14:53

      "...несколько игроков ОСНОВНОГО состава НИКАК не тянут даже для борьбы за бронзу..."
      ...полностью согласен, тут даже и спорить не о чем, и кстати, именно с этим составом и тренером Спартак завоевал бронзу... не понимаю раздражения mahana к тренеру, который "не учит играть" игроков, которым платят миллионы в месяц...) "уметь играть" учат в спортшколе, а не в команде мастеров... по поводу "нормальности тренера" - а что там Ивич и Осинькин хоть какие-то медали завоевали со своими "обученными" игроками..? в турнирной таблице пока идут выше Спартака, но чемпионат еще не закончен, поэтому не надо брызгать слюной раньше времени... как правило, всё решается в весеннем отрезке, когда команды в лидирующей группе легко могут смениться...

      2
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      Рейтинг: +31936

      JTherry 14 ноября, 10:54

      диджею пора мозги поменять, в Нью-йорке это делают за деньги: Спартак отстает от тройки лидеров всего на одно очко, но "заказ про Черчесова" ясен-понятен, пнх..!)

      6
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      Рейтинг: +34652

      oyabun 14 ноября, 10:42

      Верно говорит.

      2
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 14 ноября, 10:18

      Пусть данный специалист оценит результаты и остальных московских клубов.
      Что ж вам, даже живя за границей , Спартак покоя не даёт ?

      4
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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 14 ноября, 09:38

      Что значит возможно сменить тренера) что ты крутишь Нигматуллин! Зарема и Федун четко и ясно сказали что после таких вложений мы не хуже Краснодара должны быть!! Раздрай в свин ферме и это видно,а виноват натовец

      0
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      Рейтинг: +4758

      шахта Заполярная > TIMOTHY 14 ноября, 13:45

      Лучше бы ты в трусах засох

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