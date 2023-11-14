Нигматуллин назвал провальным текущий результат «Спартака» и предложил поменять тренера

И кого же этот средненький вратаришка из Локомотива посоветует?
Мостового, Григоряна, или освободившийся талант Кержаков, которого гонят отвсюду?
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин отметил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пока не может дать положительный стабильный результат своей команде.
«Для «Спартака» остаться вне топ-5 после первого круга – провал! Все болельщики, руководство и специалисты явно хотели бы видеть команду на другом месте в турнирной таблице. «Спартак» еще может попасть в топ-3 по итогам сезона. Но для этого нужны какие-то решительные действия, кардинальные изменения. Возможно, стоит поменять главного тренера. Об этом уже не один раз говорилось. Команде нужен положительный стабильный результат. Абаскаль его пока что дать никак не может», – сказал Нигматуллин.
- «Спартак» занимает шестое место в РПЛ после 15 туров с 24 очками.
- Нигматуллин играл за «Спартак» в 1995–1997 годах.