Нигматуллин назвал провальным текущий результат «Спартака» и предложил поменять тренера

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин отметил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пока не может дать положительный стабильный результат своей команде.

«Для «Спартака» остаться вне топ-5 после первого круга – провал! Все болельщики, руководство и специалисты явно хотели бы видеть команду на другом месте в турнирной таблице. «Спартак» еще может попасть в топ-3 по итогам сезона. Но для этого нужны какие-то решительные действия, кардинальные изменения. Возможно, стоит поменять главного тренера. Об этом уже не один раз говорилось. Команде нужен положительный стабильный результат. Абаскаль его пока что дать никак не может», – сказал Нигматуллин.