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    • Сафонов – о том, что зимний чемпион часто выигрывает РПЛ: «Мы ломаем стереотипы»

    Сафонов – о том, что зимний чемпион часто выигрывает РПЛ: «Мы ломаем стереотипы»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов не считает, что его команда уже обеспечила себе статус главного претендента на чемпионство.

    «Краснодар» очень удачно начал сезон, все больше разговоров о вашем возможном чемпионстве.

    – Какое чемпионство? Еще 15 матчей впереди. Я не понимаю, о каком чемпионстве вы говорите? Надо будет смотреть потом, сейчас еще рано.

    – Зимний чемпион часто выигрывает чемпионат.

    – Да вообще без разницы. Время от времени мы ломаем стереотипы. На это смотреть вообще не надо, любой матч может поменять ситуацию.

    • «Краснодар» набрал 32 очка в 15 турах РПЛ.
    • «Зенит» идет на 2-м месте в чемпионате, отставая на 2 балла.
    • Opta подсчитала, что чемпионом с вероятностью почти 58 процентов снова станут петербуржцы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    13.11.2023 23:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +103088

      zigbert 14 ноября, 15:08

      А ведь на самом деле такое бывает очень часто в РПЛ. Надо быть уверенным в себе, что уж там скромничать.

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      Рейтинг: +7505

      sochi-2013 14 ноября, 11:22

      С таким настроем иди коров паси, Дыр'Артаньян хренов!
      СЕЛЬПО- чемпион!

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