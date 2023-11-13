Сафонов – о том, что зимний чемпион часто выигрывает РПЛ: «Мы ломаем стереотипы»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов не считает, что его команда уже обеспечила себе статус главного претендента на чемпионство.

– «Краснодар» очень удачно начал сезон, все больше разговоров о вашем возможном чемпионстве.

– Какое чемпионство? Еще 15 матчей впереди. Я не понимаю, о каком чемпионстве вы говорите? Надо будет смотреть потом, сейчас еще рано.

– Зимний чемпион часто выигрывает чемпионат.

– Да вообще без разницы. Время от времени мы ломаем стереотипы. На это смотреть вообще не надо, любой матч может поменять ситуацию.