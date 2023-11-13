Сафонов – о том, что зимний чемпион часто выигрывает РПЛ: «Мы ломаем стереотипы»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов не считает, что его команда уже обеспечила себе статус главного претендента на чемпионство.
– «Краснодар» очень удачно начал сезон, все больше разговоров о вашем возможном чемпионстве.
– Какое чемпионство? Еще 15 матчей впереди. Я не понимаю, о каком чемпионстве вы говорите? Надо будет смотреть потом, сейчас еще рано.
– Зимний чемпион часто выигрывает чемпионат.
– Да вообще без разницы. Время от времени мы ломаем стереотипы. На это смотреть вообще не надо, любой матч может поменять ситуацию.
- «Краснодар» набрал 32 очка в 15 турах РПЛ.
- «Зенит» идет на 2-м месте в чемпионате, отставая на 2 балла.
- Opta подсчитала, что чемпионом с вероятностью почти 58 процентов снова станут петербуржцы.
Источник: «РБ Спорт»