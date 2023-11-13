«Рубину» пришлось менять форму на матч с «Сочи» из-за прорыва канализации на складе

«Рубин» в 15-м туре РПЛ на выезде победил «Сочи» со счетом 2:0.

Казанцы не смогли сыграть на «Фиште» в кремовой форме из-за прорыва канализации на складе, где хранилась экипировка.

За день до встречи «Рубин» просил «Сочи» выйти в другой форме, чтобы гости получили возможность использовать зеленый комплект.

«На базе клуба за день до вылета в Сочи случился прорыв труб, складные помещения с формой и экипировкой были залиты водой. Доступной к матчу оказался только зеленый комплект формы.

Поэтому наш клуб вышел с просьбой к «Сочи» о том, чтобы они пошли нам на встречу и позволили сыграть в зеленых цветах. ЧП действительно было и информация о том, что представитель «Рубина» выдумал историю, не соответствует действительности», – сообщили в пресс-службе «Рубина».