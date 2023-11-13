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    Глушаков ответил на вопрос о возвращении в сборную России

    Денис Глушаков рассказал, рассчитывает ли он снова оказаться в сборной России.

    36-летний полузащитник в последний раз играл за национальную команду в марте 2018 года.

    – Можно ли сказать, что вы завершили карьеру в сборной России?

    – Нет, конечно. Не завершил.

    – Верите, что еще можете туда попасть?

    – А почему нет? В нашей жизни все возможно.

    – С Карпиным на этот счет не разговаривали?

    – А что, разве надо спрашивать что-то? Нет, я с ним не говорил об этом, ха-ха.

    • Глушаков провел за сборную 57 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
    • Осенью он играл за костромской «Спартак» из Второй лиги.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    13.11.2023 17:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 13 ноября, 17:44

      РБ Спорт - это сборище умалишённых, приведён диалог пациентов палаты N 6/

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