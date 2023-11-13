Глушаков ответил на вопрос о возвращении в сборную России

Денис Глушаков рассказал, рассчитывает ли он снова оказаться в сборной России.
36-летний полузащитник в последний раз играл за национальную команду в марте 2018 года.
– Можно ли сказать, что вы завершили карьеру в сборной России?
– Нет, конечно. Не завершил.
– Верите, что еще можете туда попасть?
– А почему нет? В нашей жизни все возможно.
– С Карпиным на этот счет не разговаривали?
– А что, разве надо спрашивать что-то? Нет, я с ним не говорил об этом, ха-ха.
- Глушаков провел за сборную 57 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
- Осенью он играл за костромской «Спартак» из Второй лиги.
Источник: «РБ Спорт»