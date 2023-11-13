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    • Хабиб рассказал, за какую футбольную команду болел его отец

    Хабиб рассказал, за какую футбольную команду болел его отец

    Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, за какую команду болел его отец Абдулманап.

    «Отец был большим болельщиком «Спартака», – написал Нурмагомедов в социальной сети.

    • Хабиб посетил матч 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом», в котором красно-белые победили со счетом 2:1. После игры «Спартак» вручил бойцу футболку с номером 29-0.
    • Нурмагомедов провел в MMA 29 боев и одержал победу в каждом.

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

    Источник: «Бомбардир»

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    13.11.2023 11:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +891

      Цугундeр 13 ноября, 13:19

      Невежливая реклама.

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      Рейтинг: +1538

      Дубина 13 ноября, 11:25

      Вся Россия за Спартак! Чуть за коней) А про аль - бзянит узнали 12 лет назад о его существовании((

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