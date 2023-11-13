Хабиб рассказал, за какую футбольную команду болел его отец

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, за какую команду болел его отец Абдулманап.

«Отец был большим болельщиком «Спартака», – написал Нурмагомедов в социальной сети.

Хабиб посетил матч 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом», в котором красно-белые победили со счетом 2:1. После игры «Спартак» вручил бойцу футболку с номером 29-0.

Нурмагомедов провел в MMA 29 боев и одержал победу в каждом.

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