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    • Байрамян: «Возможно, кто-то в «Ростове» поверил, что он суперзвезда»

    Байрамян: «Возможно, кто-то в «Ростове» поверил, что он суперзвезда»

    Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян назвал дал оценку неудачным выступлениям команды в РПЛ.

    «Долгая дорога влияет на результаты «Ростова»? А как как играет «Краснодар»? Никогда не хотел на это ссылаться. Это точно не самая главная причина. Да, определенный накопительный эффект усталости существует, но это не главная проблема. Думаю, проблема, если сравнивать с тем хорошим прошлогодним сезоном, в наших головах. Возможно, кто-то поверил, что он суперзвезда. Не знаю, как правильно сказать. Есть время все исправить, только первый круг закончился», – сказал Байрамян.

    • «Ростов» после первого круга РПЛ занимает 11-е место, набрав 17 очков.
    • В сезоне-2022/23 команда финишировал на четвертой позиции.

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    Источник: «Чемпионат»

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    13.11.2023 11:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +18150

      Garrincha58 13 ноября, 13:30

      давно пора Песьякова на лавку посадить, а его ещё и в сборную приглашают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7505

      sochi-2013 13 ноября, 12:55

      Тонкий намек на Валеру.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6227

      Дядя Серёжа 13 ноября, 12:33

      Товарищ, верь - взойдёт она, звезда пленительного счастья...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6604

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 13 ноября, 15:04

      Аб чом ты, Брат?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 13 ноября, 11:57

      Удачи Ростову, все должно быть хорошо, у вас хороший состав, дружный, не хватает чуть-чуть удачи, уверен во втором круге она придет к вам, здоровья и вперед

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25324

      DOCTOR PENALTY 13 ноября, 11:29

      Успехов Ростову!

      1
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