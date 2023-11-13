Байрамян: «Возможно, кто-то в «Ростове» поверил, что он суперзвезда»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян назвал дал оценку неудачным выступлениям команды в РПЛ.

«Долгая дорога влияет на результаты «Ростова»? А как как играет «Краснодар»? Никогда не хотел на это ссылаться. Это точно не самая главная причина. Да, определенный накопительный эффект усталости существует, но это не главная проблема. Думаю, проблема, если сравнивать с тем хорошим прошлогодним сезоном, в наших головах. Возможно, кто-то поверил, что он суперзвезда. Не знаю, как правильно сказать. Есть время все исправить, только первый круг закончился», – сказал Байрамян.