Черчесов – о чемпионской гонке РПЛ: «Хочу, чтобы московские команды доставили проблем провинциальным»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
«Пускай «Краснодар» будет на первом месте пока, «Зенит» на втором, а остальные пусть садятся на колесо и вот они рядом. Ты видишь, что это конкурентная среда. А сегодня много очков потеряно.
Хотелось бы, чтобы московские команды доставили провинциальным командам проблем», – сказал Черчесов.
- «Краснодар» выиграл 1-й круг.
- «Зенит» отстает на 2 очка.
- Чемпионат возобновится через 2 недели.
Источник: «Матч ТВ»