Черчесов – о чемпионской гонке РПЛ: «Хочу, чтобы московские команды доставили проблем провинциальным»

Да не Станиииислав, против питерской помойки(ПРОМКВАСА), трудно будет бороться, это спортивный спрут, так что надо играть или по их правилам, или жить тем что пока есть
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
«Пускай «Краснодар» будет на первом месте пока, «Зенит» на втором, а остальные пусть садятся на колесо и вот они рядом. Ты видишь, что это конкурентная среда. А сегодня много очков потеряно.
Хотелось бы, чтобы московские команды доставили провинциальным командам проблем», – сказал Черчесов.
- «Краснодар» выиграл 1-й круг.
- «Зенит» отстает на 2 очка.
- Чемпионат возобновится через 2 недели.