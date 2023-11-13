Черчесов – о чемпионской гонке РПЛ: «Хочу, чтобы московские команды доставили проблем провинциальным»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Пускай «Краснодар» будет на первом месте пока, «Зенит» на втором, а остальные пусть садятся на колесо и вот они рядом. Ты видишь, что это конкурентная среда. А сегодня много очков потеряно.

Хотелось бы, чтобы московские команды доставили провинциальным командам проблем», – сказал Черчесов.