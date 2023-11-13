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    • Черчесов – о чемпионской гонке РПЛ: «Хочу, чтобы московские команды доставили проблем провинциальным»

    Черчесов – о чемпионской гонке РПЛ: «Хочу, чтобы московские команды доставили проблем провинциальным»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

    «Пускай «Краснодар» будет на первом месте пока, «Зенит» на втором, а остальные пусть садятся на колесо и вот они рядом. Ты видишь, что это конкурентная среда. А сегодня много очков потеряно.

    Хотелось бы, чтобы московские команды доставили провинциальным командам проблем», – сказал Черчесов.

    • «Краснодар» выиграл 1-й круг.
    • «Зенит» отстает на 2 очка.
    • Чемпионат возобновится через 2 недели.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.11.2023 00:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 13 ноября, 11:47

      Да не Станиииислав, против питерской помойки(ПРОМКВАСА), трудно будет бороться, это спортивный спрут, так что надо играть или по их правилам, или жить тем что пока есть

      0
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      Рейтинг: +6337

      Эном айс 13 ноября, 08:43

      ..сказал коренной москвич с 85-го года родом из мегаполиса Алагира.

      2
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      Рейтинг: +334

      Боров мясной 13 ноября, 08:03

      Хочу тройку без московских команд, надеюсь Быки будут чемпионами! Крыльям удачи, Рубин тоже подтянется

      1
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      Рейтинг: +180

      WILDLING_HRUNDEL 13 ноября, 07:38

      Черчесов хитрый лис,он считает что мы не увидели его хитрожопость в словах

      2
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      Рейтинг: +892

      eugen-han 13 ноября, 07:08

      Конечно же надо подразумевать не Питер, а Санкт Петербург, который хороший город, но провинция; в Москву надо, там все деньги.

      0
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      Рейтинг: +2634

      evgevg13 13 ноября, 06:05

      Ах как ему хочется тренировать одну из московских команд. Так и лижет...

      3
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