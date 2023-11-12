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    • «Спартак» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 ноября 2023

    «Спартак» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» и «Ростов», 15 тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 ноября 2023, в 19:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Спартак»: Максименко, Чернов, Дуарте, Рябчук, Зобнин, Зиньковский, Игнатов, Литвинов, Пруцев, Медина, Промес.

    Главный тренер: Гильермо Абаскаль

    «Ростов»: Песьяков, Осипенко, Лангович, Вахания, Мелехин, Байрамян, Уткин, Глебов, Щетинин, Мохебби, Голенков.

    Главный тренер: Валерий Карпин

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Спартак» – «Ростов»

    Источник: Спортбокс

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    12.11.2023 17:35
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