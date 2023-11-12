Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» и «Ростов», 15 тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 ноября 2023, в 19:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Спартак»: Максименко, Чернов, Дуарте, Рябчук, Зобнин, Зиньковский, Игнатов, Литвинов, Пруцев, Медина, Промес.
Главный тренер: Гильермо Абаскаль
«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Лангович, Вахания, Мелехин, Байрамян, Уткин, Глебов, Щетинин, Мохебби, Голенков.
Главный тренер: Валерий Карпин
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Спартак» – «Ростов»
- Игру покажет телеканал «Матч ТВ».
- Игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: Спортбокс