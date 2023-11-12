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  • Агенты затребовали с Писарского миллионы рублей – игрок обратится в органы

Агенты затребовали с Писарского миллионы рублей – игрок обратится в органы

12 ноября 2023, 13:24
7

Нападающему «Крыльев Советов» Владимиру Писарскому предстоит финансовый спор с агентской группой. Кейс футболиста изложил телеграм-канал «Мутко против».

«1) 2020 год: Сычевой начал неформальное сотрудничество с Виктором Панченко (отец экс-игрока ЦСКА и «Динамо» Кирилла Панченко – прим. «Бомбардира»).

2) Июнь 2021 года. Сычевой переходит в «Оренбург». Все переговоры ведет Виктор Панченко, но это противозаконно [в связи с неофициальным статусом агента], поэтому в договоре указан номинальный агент и близкий друг Панченко (на тот момент) Алексей Талаев. Он и получает официально 6 миллионов рублей [за сделку]. 1 миллион из них Панченко лично отдал Писарскому.

3) Сентябрь 2022 года. По просьбе Панченко Сычевой подписывает агентский договор с Даниилом Саблиным. Ни тогда, ни потом Сычевой так Саблина и не видел.

4) Ноябрь 2022 года. Сычевой переподписывает контракт с «Оренбургом». В нем стоит отметка об участии в подписании агента Саблина (Панченко все так же нельзя быть официально посредником). Сычевой получает 10 миллионов рублей подъемных и лично отдает брату Панченко 3 миллиона 900 тысяч рублей. Еще 100000 рублей переводит на карту Панченко.

5) Январь 2023 года. Писарский переходит в «Крылья Советов» за 100 миллионов рублей. Из них 15 миллионов получает от «Оренбурга» Андрей Талаев и 15 миллионов Владимир Писарский.

6) Октябрь 2023 года. Даниил Саблин дожидается момент, когда он больше не посредник и подает заявление на Писарского. Он требует:

  • штраф 5 миллионов рублей за то, что игрок не предупредил Саблина о переходе в «КС» за 180 дней до подписания контракта (при этом они к тому моменту официально даже столько не работали).
  • 10% от 15 миллионов, которые Писарский получил от трансфера в «Крылья» (это при том, что агент от Панченко Талаев уже получил 15 миллионов от «Оренбурга» за этот переход).
  • 10% от всего дохода Писарского в «Крыльях».
  • 1,5 миллиона рублей с заработанного Писарским в «Оренбурге» после переподписания контракта.

Писарский же направил обращения в Комиссию РФС по работе с футбольными агентами и планирует написать заявление в правоохранительные органы по факту мошенничества группы лиц, в которую, по его мнению, входят братья Панченко, Саблин и Талаев», – сообщил источник.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Писарский Владимир
Комментарии (7)
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neim
1699786546
Вот почему этого "таланта" не стало видать в футболе. Оказывается погряз в финансовых махинациях. Тут и футболу конец !
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Январь 59
1699787169
Пример Того как работают агенты. Ни чем не Лучше чем чёрные риэлторы
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САДЫЧОК
1699787916
Пусть этот Писарский семечки щелкает.
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serglider
1699851627
То ли Писарский долбоящер, то ли Панченко гипнотизеры... "Лично отдает брату Панченко". Брат сказал, - Хорошо! - и положил бабки в карман... Расписку надеюсь догадался взять или зафиксировать сей факт на видио? В противном случае его слово будет против слова брата Панченко.
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