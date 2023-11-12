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    • Агенты затребовали с Писарского миллионы рублей – игрок обратится в органы

    Агенты затребовали с Писарского миллионы рублей – игрок обратится в органы

    Нападающему «Крыльев Советов» Владимиру Писарскому предстоит финансовый спор с агентской группой. Кейс футболиста изложил телеграм-канал «Мутко против».

    «1) 2020 год: Сычевой начал неформальное сотрудничество с Виктором Панченко (отец экс-игрока ЦСКА и «Динамо» Кирилла Панченко – прим. «Бомбардира»).

    2) Июнь 2021 года. Сычевой переходит в «Оренбург». Все переговоры ведет Виктор Панченко, но это противозаконно [в связи с неофициальным статусом агента], поэтому в договоре указан номинальный агент и близкий друг Панченко (на тот момент) Алексей Талаев. Он и получает официально 6 миллионов рублей [за сделку]. 1 миллион из них Панченко лично отдал Писарскому.

    3) Сентябрь 2022 года. По просьбе Панченко Сычевой подписывает агентский договор с Даниилом Саблиным. Ни тогда, ни потом Сычевой так Саблина и не видел.

    4) Ноябрь 2022 года. Сычевой переподписывает контракт с «Оренбургом». В нем стоит отметка об участии в подписании агента Саблина (Панченко все так же нельзя быть официально посредником). Сычевой получает 10 миллионов рублей подъемных и лично отдает брату Панченко 3 миллиона 900 тысяч рублей. Еще 100000 рублей переводит на карту Панченко.

    5) Январь 2023 года. Писарский переходит в «Крылья Советов» за 100 миллионов рублей. Из них 15 миллионов получает от «Оренбурга» Андрей Талаев и 15 миллионов Владимир Писарский.

    6) Октябрь 2023 года. Даниил Саблин дожидается момент, когда он больше не посредник и подает заявление на Писарского. Он требует:

    • штраф 5 миллионов рублей за то, что игрок не предупредил Саблина о переходе в «КС» за 180 дней до подписания контракта (при этом они к тому моменту официально даже столько не работали).
    • 10% от 15 миллионов, которые Писарский получил от трансфера в «Крылья» (это при том, что агент от Панченко Талаев уже получил 15 миллионов от «Оренбурга» за этот переход).
    • 10% от всего дохода Писарского в «Крыльях».
    • 1,5 миллиона рублей с заработанного Писарским в «Оренбурге» после переподписания контракта.

    Писарский же направил обращения в Комиссию РФС по работе с футбольными агентами и планирует написать заявление в правоохранительные органы по факту мошенничества группы лиц, в которую, по его мнению, входят братья Панченко, Саблин и Талаев», – сообщил источник.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    12.11.2023 13:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2805

      serglider 13 ноября, 08:00

      То ли Писарский долбоящер, то ли Панченко гипнотизеры... "Лично отдает брату Панченко". Брат сказал, - Хорошо! - и положил бабки в карман... Расписку надеюсь догадался взять или зафиксировать сей факт на видио? В противном случае его слово будет против слова брата Панченко.

      0
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      Рейтинг: +10459

      САДЫЧОК 12 ноября, 14:18

      Пусть этот Писарский семечки щелкает.

      0
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      Рейтинг: +2801

      Январь 59 12 ноября, 14:06

      Пример Того как работают агенты. Ни чем не Лучше чем чёрные риэлторы

      2
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      Рейтинг: +6020

      neim 12 ноября, 13:55

      Вот почему этого "таланта" не стало видать в футболе. Оказывается погряз в финансовых махинациях. Тут и футболу конец !

      1
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      Рейтинг: +3336

      BAIv > neim 12 ноября, 14:25

      Панченко со своей бандой всё у него отбирают!

      0
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      Рейтинг: +178

      witalik > neim 12 ноября, 15:03

      Ещё и правила дорожные нарушает гадина Писарская...А Бог не фраер, Он шельму метит: не игралось дебилу в Оренбурге...

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      Рейтинг: +178

      witalik > neim 12 ноября, 15:08

      Хотя не совсем прав...Снова дали шанс дебилу - так мяч удачно от перекладины в евойную башку попал на 105-й минуте...

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