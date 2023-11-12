Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Алавеса», 13-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 ноября 2023, в 18:15 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Барселона»: Марк-Андре тер Стеген, Канселу, Бальде, Мратинес, Кунде, Педри, Гюндоган, Лопес, Левандовски, Рафинья, Феликс.

Главный тренер: Хави

«Алавес»: Сивера, Горосабель, Дуарте, Абкар, Замора, Гавара, Сола, Бланко, Риоха, Альдалур, Омородион.

Главный тренер: Луис Гарсия

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Барселона» – «Алавес»