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    • «Барселона» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 ноября 2023

    «Барселона» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Алавеса», 13-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 ноября 2023, в 18:15 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Барселона»: Марк-Андре тер Стеген, Канселу, Бальде, Мратинес, Кунде, Педри, Гюндоган, Лопес, Левандовски, Рафинья, Феликс.

    Главный тренер: Хави

    «Алавес»: Сивера, Горосабель, Дуарте, Абкар, Замора, Гавара, Сола, Бланко, Риоха, Альдалур, Омородион.

    Главный тренер: Луис Гарсия

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Барселона» – «Алавес»

    Барселона-Алавес смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.11.2023 11:37
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