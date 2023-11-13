Хави рассказал о негативном влиянии прессы на игроков «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о ситуации в команде после матча 13-го тура Примеры с «Алавесом» (2:1).

«Мы стали играть немного лучше, но нам предстоит сделать гораздо больше. Чтобы победить, нам нужно было показать класс. Победа очень важна. Команда переживает не лучший момент, перерыв [на матчи сборных] пойдет нам на пользу.

Мы находимся в низкой точке, переживаем не лучший момент. В Ла Лиге у нас были две ужасные игры. Я сказал игрокам успокоиться, что они хороши. Они были напряженнее, чем обычно, из-за напряжения, создаваемого извне. Это вызывает нервозность, это ненормально. Футболисты не играют раскрепощенно.

Пресса влияет на команду. Создают нереальные сценарии, это влияет на команду. Генерируется негатив, который влияет на игроков. На них влияет то, что говорят извне, царит преувеличенная нервозность. Игроки напряжены. Мы должны защитить молодых футболистов от этого.

Улучшения есть, но незначительные. Этого недостаточно. Мы должны требовать большего. Я убежден, что мы поднимемся выше», – приводит слова Хави Marca.