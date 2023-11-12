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Алип заявил об игровой проблеме «Зенита»

12 ноября 2023, 10:21
1

Защитнику «Зенита» Нуралы Алипу не нравится, что команда не может набирать темп с первых минут.

  • Накануне «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) в 15-м туре РПЛ.
  • «Зенит» отстает от 1-го места на 2 очка.
  • Петербуржцы выиграли 5 последних сезонов РПЛ.

«Почему в матче с «Краснодаром» получилось два разных отрезка? Не знаю. У нас какая-то… Мы пока не пропустим – не проснeмся. В матче с «Краснодаром» пропустили, и потом команда проснулась. До этого не получалось забить. После того как пропустили, сразу забили. Но, к сожалению, не смогли дожать и забить второй.

Почему так? Богданыч на теориях всегда говорит, что нужно с первых минут просыпаться. Но пока не получается. Будет лучше», – уверен Алип.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Зенит Алип Нуралы
Комментарии (1)
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Цугундeр
1699774247
Призрак Малкома ещё долго будет мешать Зениту. Привыкли , что мавр сделает своё дело и гол получится всё равно . Но мавр ушёл. А играть без него пока не научились.
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