Алип заявил об игровой проблеме «Зенита»

Главная проблема сейчас у Зенита это трансфер двух ведущих игроков. Заменить их не удается. И Вендел и Клаудиньо тоже способны уйти уже летом.
Защитнику «Зенита» Нуралы Алипу не нравится, что команда не может набирать темп с первых минут.
- Накануне «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) в 15-м туре РПЛ.
- «Зенит» отстает от 1-го места на 2 очка.
- Петербуржцы выиграли 5 последних сезонов РПЛ.
«Почему в матче с «Краснодаром» получилось два разных отрезка? Не знаю. У нас какая-то… Мы пока не пропустим – не проснeмся. В матче с «Краснодаром» пропустили, и потом команда проснулась. До этого не получалось забить. После того как пропустили, сразу забили. Но, к сожалению, не смогли дожать и забить второй.
Почему так? Богданыч на теориях всегда говорит, что нужно с первых минут просыпаться. Но пока не получается. Будет лучше», – уверен Алип.