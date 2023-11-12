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    Алип заявил об игровой проблеме «Зенита»

    Защитнику «Зенита» Нуралы Алипу не нравится, что команда не может набирать темп с первых минут.

    • Накануне «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) в 15-м туре РПЛ.
    • «Зенит» отстает от 1-го места на 2 очка.
    • Петербуржцы выиграли 5 последних сезонов РПЛ.

    «Почему в матче с «Краснодаром» получилось два разных отрезка? Не знаю. У нас какая-то… Мы пока не пропустим – не проснeмся. В матче с «Краснодаром» пропустили, и потом команда проснулась. До этого не получалось забить. После того как пропустили, сразу забили. Но, к сожалению, не смогли дожать и забить второй.

    Почему так? Богданыч на теориях всегда говорит, что нужно с первых минут просыпаться. Но пока не получается. Будет лучше», – уверен Алип.

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.11.2023 10:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8031

      Semenycch 12 ноября, 14:04

      Главная проблема сейчас у Зенита это трансфер двух ведущих игроков. Заменить их не удается. И Вендел и Клаудиньо тоже способны уйти уже летом.

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      Рейтинг: +891

      Цугундeр 12 ноября, 10:30

      Призрак Малкома ещё долго будет мешать Зениту. Привыкли , что мавр сделает своё дело и гол получится всё равно . Но мавр ушёл. А играть без него пока не научились.

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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > Цугундeр 12 ноября, 12:30

      Все будет путём, уже самолет Лёлика в Ю.Америке, идет покупка смазных, здесь в питере готовят паспорта россиянина

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