Алип заявил об игровой проблеме «Зенита»

Защитнику «Зенита» Нуралы Алипу не нравится, что команда не может набирать темп с первых минут.

Накануне «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) в 15-м туре РПЛ.

«Зенит» отстает от 1-го места на 2 очка.

Петербуржцы выиграли 5 последних сезонов РПЛ.

«Почему в матче с «Краснодаром» получилось два разных отрезка? Не знаю. У нас какая-то… Мы пока не пропустим – не проснeмся. В матче с «Краснодаром» пропустили, и потом команда проснулась. До этого не получалось забить. После того как пропустили, сразу забили. Но, к сожалению, не смогли дожать и забить второй.

Почему так? Богданыч на теориях всегда говорит, что нужно с первых минут просыпаться. Но пока не получается. Будет лучше», – уверен Алип.